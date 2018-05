Motorsport Spektakulärer DTM-Unfall ohne Folgen

Audi-Pilot Rast überschlägt sich auf dem Lausitzring, bleibt aber unverletzt. Die DTM-Autos bieten eine große Sicherheit

René Rast kauert neben seinem Auto. Schockiert, natürlich. Er hatte sich gerade in seinem Rennwagen überschlagen. Spektakuläre Bilder sind das, die die Zuschauer beim Rennen des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) am Samstag auf dem Lausitzring sehen. Staubwolken ziehen über die Strecke, nachdem sich Rasts Wagen nach einer Berührung mit einem Teamkollegen zunächst in die Luft geschraubt, sich überschlagen hatte und dann unsanft in den Boden gerammt war. Schreckliche Momente. Die Angst ist groß. Rast, der DTM-Titelverteidiger, aber steigt unverletzt aus seinem Wagen. Ein Wunder. Wirklich? Es ist vielmehr der Beweis, wie sicher die Rennwagen in der DTM sind.

Rast wird ins Krankenhaus nach Senftenberg gebracht, eine Nacht muss er zur Überwachung bleiben. Damit ist klar, dass er am Sonntag beim zweiten Rennen nicht starten kann. Es wäre ohnehin ein Kraftakt gewesen, das völlig zerstörte Auto über Nacht aufzubauen. Zumal die Audi-Mechaniker schon genug zu tun hatten, die ebenfalls nach Unfällen lädierten Rennwagen von Jamie Green, Nico Müller und Loic Duval zu reparieren. Es war ein teurer Samstag für den Hersteller aus Ingolstadt. Rund eine Million Euro werden die Unfälle gekostet haben. Der Neuaufbau eines DTM-Wagens wird mit rund 750 000 Euro veranschlagt.

Rast ist am Sonntagmorgen zurück an der Strecke. Von der Boxenmauer aus drückt er seinen Kollegen die Daumen. Nur ein bisschen Dreck im Gesicht – das war die Folge des spektakulären Unfalls am Samstag. Das Sicherheitskonzept der DTM-Wagen hatte voll funktioniert. Monocoque und Käfig haben den Fahrer bestens geschützt. Dass das Dach, die Windschutzscheibe und weitere Teile der Außenhaut wegflogen, ist gewollt. Durch das Wegschmeißen wird auch Energie vom Fahrzeug genommen. Durch den Überschlag wirkten ohnehin nicht solch starke Kräfte auf den Wagen wie etwa bei einem Frontaleinschlag, wie ihn Mike Rockenfeller vor einem Jahr beim Rennen in Nürnberg erlebte, als er sich den Fuß gebrochen hatte. Der Rennfahrer aus Landschlacht war am Norisring nach einem Zusammenprall mit dem Wagen von Gary Paffett in die Begrenzungsmauer gefahren, rund 40 G hatten dabei auf ihn gewirkt. Bei Rast am Samstag waren es zwölf G. Die G-Kräfte sind Belastungen, die wegen starker Änderung von Größe oder Richtung der Geschwindigkeit auf einen Körper oder ein Fahrzeug wirken.

Pascal Wehrlein, Rennfahrer aus Worndorf, hat den Unfall von Rast aus der Ferne miterlebt. „Ich habe mich sofort über Funk erkundigt, wie es ihm geht“, sagt Wehrlein. Und: „Das war ein Beweis, dass wir uns in den DTM-Autos sicher fühlen können. Aber über einen Unfall darf man eigentlich sowieso nie nachdenken.“