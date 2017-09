Stuttgart Solidaritätsbekundungen für schwer verletzten Stuttgarter Gentner

Der 1:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Wolfsburg wurde vom schweren Zusammenstoß zwischen Stuttgarts Kapitän Christian Gentner und VfL-Keeper Koen Casteels überschattet. Gentner erlitt schwere Verletzungen und erhält Genesungswünsche von ehemaligen Weggefährten und einigen Bundesligisten.

Wir stehen hinter Dir, Gente!? Das gesamte Team wünscht Kapitän Christian #Gentner eine gute und schnelle Genesung! #comebacksoon #VfB pic.twitter.com/GXTV6gT8D5 — VfB Stuttgart (@VfB) 17. September 2017

Alles Gute und schnelle Genesung, Christian Gentner. https://t.co/Bnn3YDE9Ew — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 16. September 2017

Gute Besserung Christian Gentner ?? — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 16. September 2017

Alles Gute, Christian #Gentner! Bin bei den Bildern erschrocken. Aber ich kenne Dich. Du kommst gestärkt wieder! #VfBWOB #VfB #Eintracht — Fredi Bobic (@FrediBobic1971) 16. September 2017

Ehemalige Weggefährten und einige Fußball-Bundesligisten haben Stuttgarts schwer verletztem Kapitän Christian Gentner ihre Genesungswünsche übermittelt. „Wir stehen hinter Dir, Gente!“, twitterte der VfB am Sonntag und postete ein Foto der gesamten Mannschaft mit einem Trikot des 32-Jährigen.Auch der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln wünschten Gentner eine gute Besserung.Auf Twitter schloss sich auch Weltmeister Lukas Podolski den Bekundungen an. Auch der ehemalige VfB-Manager und jetzige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, meldete sich: „Bin bei den Bildern erschrocken. Aber ich kenne Dich. Du kommst gestärkt wieder“, schrieb er.Am Samstag war es beim 1:0-Sieg des VfB gegen Wolfsburg in der 84. Minute zum schweren Zusammenstoß zwischen Gentner und VfL-Keeper Koen Casteels gekommen. Bei einer Abwehraktion hatte Casteels Gentner mit dem Knie im Gesicht getroffen. Gentner muss aufgrund mehrerer Frakturen bald operiert werden und fällt für mehrere Wochen aus.