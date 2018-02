Heimweltcup am Wochenende auf dem Feldberg. Der Profi-Snowboarder aus Konstanz überzeugt in der Qualifikation. Enttäuschung für Jana Fischer vom FC Löffingen: ihr passieren zu viele Fehler.

Dicht hängt der Nebel über dem Feldberg. Links und rechts rauschen die Skifahrer vorbei. In der Mitte der Piste ist die Strecke für den Snowboardcross-Weltcup aufgebaut. Mit einem Tunnel als Neuerung. Es ist ein recht einfacher Kurs. Aber einer mit Tücken.

Paul Berg steht entspannt im Auslauf. Er trägt noch seinen Helm und seine Schutzbrille auf dem Kopf. Diesmal muss er sich nicht grämen. Keine Enttäuschung wie noch vor einem Jahr, als der Konstanzer ausgerechnet beim Heim-Weltcup in der Qualifikation scheiterte. Diesmal geht nichts schief. Platz zwei ist es am Ende in der Qualifikation, beste Aussichten für die Rennen am Wochenende. Ganz anders ist die Stimmung bei Jana Fischer. Gut zwei Stunden später stampft sie enttäuscht durch den Schnee. Auch sie hat den Helm noch auf, die Brille über den Augen. Ihre Enttäuschung aber ist unübersehbar. Die Fahrerin des SC Löffingen ist in der Qualifikation gescheitert. „Vielleicht war ich zu nervös“, sagt sie. Im Training hatte es noch bestens funktioniert, in beiden Qualifikationsläufen aber patzt sie. „Das war ganz klar mein Fehler“, sagt sie, „hätte ich noch so einen Lauf hingekriegt wie im Training, hätte ich mich qualifziert.“ Es wäre einfach gewesen, den Nebel und damit die schwierigen Bedingungen als Ausrede zu nehmen. Das aber macht Fischer nicht. Sie ist selbstkritisch.

Heute allerdings muss sie beim ersten Weltcuprennen zuschauen, das tut weh. Freunde und Familie stehen bei der Qualifikation auf der kleinen Tribüne und feuern die 18-Jährige an. Aber auch das hilft nichts. Nach beiden Versuchen klopft Fischer nach der Zieldurchfahrt in den Schnee. Ausdruck des Ärgers. Sie weiß, dass sie es besser kann. Das hat sie oft bewiesen. Nicht umsonst hat sich die 18-Jährige das Ticket für die Olympischen Spiele in Südkorea geholt. Am Sonntag beim zweiten Weltcuprennen kann sie es vielleicht besser machen. Da steht am frühen Morgen eine weitere Qualifikation an.

Der Feldberg sollte der ideale Ort sein, um noch einmal Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele zu holen. Am Mittwoch reisen die deutschen Snowboarder nach Südkorea. „Es ist schon eine große Vorfreude da“, sagt Jana Fischer. Sie weiß, dass sie im Normalfall in Pyeonchang noch nicht um Medaillen kämpfen wird. Dafür ist die Konkurrenz noch zu stark. Eine Halbfinal-Teilnahme, das wäre für die Bräunlingerin schon ein großer Erfolg. Paul Berg träumt insgeheim von mehr. Der 26-Jährige hat in dieser Saison schon einen Weltcup gewonnen. Zudem ist die Krise bei den deutschen Snowboardcrossern überwunden. Ein Trainerwechsel, besseres Material – der Mix stimmt nun. „Die Einstellung passt, wir haben Spaß, alles gut“, sagt Paul Berg. Das zeigt sich auf der Strecke.

In Sotschi vor vier Jahren hatte Berg Pech. Er wurde von einem Konkurrenten umgefahren und schied somit vorzeitig im Viertelfinale aus. Das Ärgerliche: Als es zum Unfall kam, war er auf Platz zwei gelegen. Ein Halbfinal-Einzug war also mehr als möglich. So aber musste Berg enttäuscht abreisen. Und nun in Südkorea? „Läuft alles optimal, kann ich um eine Medaille mitfahren“, sagt der Konstanzer.

Zunächst aber möchte er sich noch vor dem Heimpublikum beweisen. Auch vom Nebel hat er sich am Freitag nicht aufhalten lassen. „Der ist kein Problem“, sagt Berg, die Sicht sei völlig in Ordnung gewesen. Der Wind dagegen stört schon eher. Wenn er von vorne kommt, raubt er viel Tempo. Paul Berg kommt trotzdem bestens zurecht. „Der Druck war schon groß“, sagt der 26-Jährige erleichtert. Nicht wieder scheitern, was das oberste Ziel. Zudem will er sich bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele Selbstvertrauen holen. Das Wichtigste aber: sich wenige Tage vor dem Abflug nach Südkorea auf keinen Fall verletzen.

Das ist Snowboardcross

Beim Snowboardcross treten die Sportler direkt gegeneinander an. Vier bis sechs Athleten kämpfen in einem Lauf um die ersten zwei Plätze, die den Sprung in die nächste Runde ermöglichen. Die Strecke ist mit Kurven, Sprüngen und Senken versehen. Das Besondere beim Snowboardcross: Man ist nicht alleine auf seine Leistung angewiesen, sondern muss darauf hoffen, nicht von einem Gegner umgefahren zu werden. Auf dem Feldberg finden vier Weltcuprennen statt. Je eines am Samstag ab 12 Uhr für Männer und Frauen, sowie je ein weiteres am Sonntag ab 12 Uhr. (sk)