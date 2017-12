Hinterzarten Skispringerin Svenja Würth in Hinterzarten schwer gestürzt - Deutsches Team belegt vierten Platz

Deutschland hat den ersten Teamwettbewerb in der Geschichte des Damen-Skispringens auf Platz vier beendet. Überschattet wurde der Wettbewerb von einem schweren Sturz der Deutschen Svenja Würth.

Im Flockenwirbel von Hinterzarten sicherte sich das Team von Japan (956 Punkte) den ersten Mannschaftssieg in der Weltcup-Geschichte im Frauen-Skispringen des Internationalen Skiverbandes (FIS). Rang zwei ging an das russische Quartett (863,7), die Frauen aus Frankreich (846,4) sprangen auf den dritten Rang. Enttäuschend verlief die erste Team-Wettkampf-Entscheidung aus deutscher Sicht. Nach dem Sturz von Svenja Würth (Baiersbronn) kam das deutsche Team (836,5 Punkte) auf den vierten Platz. Im zweiten Durchgang konnten mit Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld), Juliane Seyfarth (Ruhla) und der aktuellen Weltcup-Führenden, Katharina Althaus (Oberstdorf), nur noch drei deutsche Springerinnen an den Start gehen.



„Ich bin stolz auf die Mädels, ein großes Kompliment, dass sie zu dritt nur knapp geschlagen auf den vierten Platz kamen“, bilanzierte Andreas Bauer. Trotz des schweren und verhängnisvollen Sturzes von Svenja Würth sprach der Bundestrainer von einer gelungenen Premiere für den ersten Teamwettkampf im Frauenskispringen.



Andreas Bauer kritisierte die Jury, die trotz großer Weiten den Anlauf für die Besten nicht verkürzt hatte. Seit Jahren kämpfen die Trainer dafür, „dass die Mädels die Schanze nur zu 95 Prozent ausspringen. Das wären in Hinterzarten um die 103 Meter gewesen“, ergänzte der DSV-Coach. Angesichts der schwierigen Bedingungen hatten die deutschen Coaches den Anlauf für Katharina Althaus im zweiten Durchgang selbst verkürzt (Gate 19) – „das sollte so nicht laufen“, so Bauer weiter.



Unbeeindruckt von den Geschehnissen um sich herum demonstrierte Katharina Althaus ihre aktuell gute Verfassung. „Wenn man auf so einem hohen Niveau springt, sollte man es einfach laufen lassen, dabei versuche ich wenig in meinen Sprung einzugreifen“ diktierte die Weltcup-Führende den Journalisten ins Notizbuch.



Während sich Althaus nach dem fatalen Sturz von Teamkollegin Svenja Würth versuchte „auf meinen Sprung zu konzentrieren“, waren die Gedanken von Bauer natürlich bei seiner verletzten Athletin, die bereits die Olympianorm (zweimal Rang acht) erfüllt hatte. Immerhin: Nach der ersten Untersuchung in der Heliosklinik in Titisee-Neustadt konnte der Bundestrainer vermelden, „dass Svenja bis auf die schwere Knieverletzung sonst wohlauf ist und noch am Abend im Mannschaftshotel in Hinterzarten zurückerwartet wird“. Die MRT-Untersuchung am Montag soll dann über die schwere Verletzung Gewissheit bringen „Ohne spekulieren zu wollen, sieht es nach einem Kreuzbandriss oder einer anderen schweren Bänderverletzung im Knie aus“, so Bauer weiter. Damit wäre der Traum von den Winterspielen für Svenja Würth ausgeträumt.



Der Sturz selbst hatte allerdings nichts mit den Witterungsbedingungen zu tun. „Die Eigenart des Sprungstils von Svenja Würth, dass sie nicht immer in der Mitte springt und landet, führte mit dem Neuschnee an der Bande zum schwerwiegenden Sturz“.

Fortgesetzt wird der Skisprung-Weltcup von Hinterzarten am Sonntag mit einem Einzelwettkampf (Beginn 15.30 Uhr/live im ZDF).