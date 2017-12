Neustadt Skispringerin Katharina Althaus: Ich liebe den Nervenkitzel

Katharina Althaus spricht über die Entwicklung im Frauenskispringen, ihre Anfänge auf der Schanze und Olympia in Südkorea.

Frau Althaus, Sie kommen im Gelben Trikot nach Hinterzarten. Wie ist das Gefühl, als Weltcupführende beim Heim-Weltcup anzutreten?

Es ist natürlich schön. Diese Situation gab es noch nie, dass eine deutsche Springerin das Gelbe Trikot hatte. Mich freut es riesig, dass ich die Erste bin. Ich freue mich einfach, dass ich das Feld anführe und hier als Letzte starten darf.

Spüren Sie durch die neue Situation einen besonderen Druck, dass Sie jetzt die Favoritin sind?

Gleich nach dem zweiten Wettkampf in Lillehammer, als ich gewonnen hatte, war ich plötzlich im Kreis der Favoriten. Ich kenne das Gefühl also schon. Ich mache mir aber auch selbst den Druck, dass ich wieder das Gleiche erreichen möchte und auf dem Podest ganz oben stehe. Im Moment aber dominiert die Vorfreude. Ich habe in Lillehammer gezeigt, was ich drauf habe. So kann ich den Wettkampf hier locker angehen.

Auch im Team haben Sie und Ihre Kolleginnen gezeigt, dass alle gut drauf sind. Bringt euch das in die Favoritenrolle für das erste Teamspringen in der Geschichte des Frauen-Weltcups?

Wir zählen auf jeden Fall zu den Favoriten. Wir haben als Team in Lillehammer starke Wettkämpfe gezeigt. Gleich beim ersten Springen waren wir zu zweit auf dem Podest.

Nicht zu vergessen die Japanerinnen, die das Frauen-Skispringen bisher prägten. Steht jetzt eine Wende bevor?

Die Japanerinnen sind zuletzt immer auf einem sehr hohen Niveau gesprungen. Wir haben aber jetzt den Anschluss gefunden und sind vorne mit dabei. Wir haben alle in den vergangenen Jahren und über den Sommer hart gearbeitet. Und das zahlt sich jetzt aus.

In Japan hat das Skispringen der Frauen einen viel höheren Stellenwert als in Deutschland.

Die Skispringerinnen sind in Japan sehr hoch angesehen, gerade natürlich Sara Takanashi und Yuki Ito. Die Situation ist ganz anders als hier bei uns.

Würden Sie sich wünschen, dass sich die Situation in Deutschland angleicht?

Auf jeden Fall. Jede von uns wünscht sich, dass sich das Frauenskispringen noch weiterentwickelt. Wir haben jetzt schon einen großen Schritt gemacht mit der Großschanze in Lillehammer und dem Triple dort und jetzt dem Teamspringen in Hinterzarten. Aber natürlich hätten wir gerne noch mehr.

Fühlen Sie sich schon gleichberechtigt mit den Männern?

Das natürlich noch nicht. So etwas kommt erst mit der Zeit. Wir sind eine sehr junge Sportart. Zu Beginn wurden wir noch eingebremst, weil wir nicht auf so vielen Großschanzen springen durften. Auch bei Weltmeisterschaften haben wir nur das Mixed-Team oder bei Olympia nur einen Wettkampf. Was wir uns auch wünschen, wäre eine Art Vierschanzentournee wie bei den Männern. Dadurch würden wir noch deutlich bekannter werden.

Woran lag es, dass Sie lange nicht auf Großschanzen springen durften?

Man hat es uns einfach nicht zugetraut. Das Feld war auch noch zu klein am Anfang. Die meisten Nationen haben sehr junge Springerinnen, da kann man nicht gleich auf die Großschanze gehen. Aber mittlerweile können alle auf der Großschanze springen, das haben wir in Lillehammer gezeigt. Technik und Kraft haben sich stetig weiterentwickelt. Vom Sprungstil her sind wir soweit, dass wir jetzt auch von der Großschanze springen können.

Bald geht es zu den Olympischen Spielen. Was erwarten Sie für Südkorea?

Zunächst freue ich mich, dass ich die Qualifikation schon geschafft habe. Ich versuche einfach, Form und Technik zu halten und es durch die Saison durchziehen zu können. Wenn das gelingt, kann ich mit einem guten Gefühl dorthin reisen.

Und die Sicherheitslage wegen des Nachbarn Nordkorea bereitet Ihnen keine Sorgen?

Wir waren im Oktober eine Woche dort und hatten davor schon ein etwas komisches Gefühl. Dort war aber alles in Ordung, wir haben uns nicht unsicher gefühlt. Deswegen fahren wir ohne Sorgen, auch wenn wir es natürlich im Hinterkopf haben.

Wie sind Sie überhaupt zum Skispringen gekommen?

Durch meinen großen Bruder. Und weil wir in Oberstdorf Schanzen direkt vor der Haustüre haben. Mein erster Sprung war mit sechs Jahren. Es hat mich einfach begeistert, mal etwas anderes zu machen, was nicht jeder ausprobieren kann.

Was macht für Sie die Faszination Skispringen aus?

Es ist der Moment, an dem man wegspringt und in der Luft ist. Einfach dieses Fliegen, das ist ein tolles Gefühl. Ich liebe den Nervenkitzel, der immer wieder kommt. Gerade wenn man auf größeren Schanzen springen kann.

Sie haben gerade Abitur gemacht und sind jetzt beim Zoll angestellt. Könnten Sie alleine vom Skispringen leben?

Nein, das geht nicht. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, bei einer Behörde unterzukommen. Ohne das würde es nicht gehen, sonst könnte ich das nicht finanzieren. Ich habe die Möglichkeit, beim Zoll nach meiner Karriere die Ausbildung zu absolvieren.

Käme auch ein Studium für Sie in Frage?

Jetzt möchte ich erst einmal ein Jahr lang etwas runterkommen. Die letzte Saison war sehr stressig durch die Doppelbelastung aus Sport und Schule. Skispringen steht natürlich im Mittelpunkt, aber nebenher möchte ich jetzt etwas Ruhe haben und mehr die Freizeit genießen. Nächstes Jahr schaue ich dann, ob ich nebenher studiere.

Weltcup in Hinterzarten

Erstmals bestreiten die Skispringerinnen um Katharina Althaus, hier mit SÜDKURIER-Redakteur Marco Scheinhof, einen Teamwettkampf. Der steigt heute um 12.30 in Hinterzarten. Am Sonntag folgt um 15.30 Uhr ein Einzelwettkampf. In der gestrigen Qualifikation landete Althaus mit 102 Metern auf Platz eins. Zweite wurde Sara Takanashi mit 101 Metern. (sk)

