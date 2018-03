Freiburg Sieg im Derby gegen den SC Freiburg: Gomez macht Stuttgart glücklich

Mario Gomez hat dem VfB Stuttgart durch einen Doppelpack einen Sieg im Derby gegen den SC Freiburg beschert. Der Nationalstürmer sorgte für den verdienten 2:1-Erfolg und das siebte VfB-Spiel in Folge ohne Niederlage.

Fluchtlicht als schlechtes Omen? Seit März 2014 hat der SC Freiburg in acht Anläufen kein Spiel an einem Freitagabend gewonnen, und dann beginnt auch noch die Partie gegen den VfB Stuttgart maximal schlecht. Die Platzwahl geht an die Schwaben, die – entgegen der Gewohnheit – die Südbadener erst auf die Nordtribüne mit den SC-Fans spielen lassen. Nach dreieinhalb Minuten fällt Erik Thommy, von Robin Koch kaum berührt, zu Boden, als habe ihn ein Schlaganfall ereilt, und Schiedsrichter Benjamin Brand pfeift prompt Freistoß. Den zirkelt der Ex-Freiburger Dennis Aogo in den Sportclub-Strafraum, wo alle stehen, aber Mario Gomez läuft. Der Nationalstürmer ist mit dem Kopf vor dem auch nicht konsequent aus seinem Tor eilenden Alexander Schwolow am Ball – 0:1 nach knapp vier Minuten.



Das sitzt den Freiburgern erst mal so richtig in den Gliedern. Fehlpass reiht sich an Fehlpass, zudem landet jeder abprallende Ball wie von Geisterfüßen gekickt bei den Stuttgartern, denen reihenweise die Brüste breit werden wie Arnold Schwarzenegger zu besten Zeiten. VfB-Kapitän Christian Gentner schließt einen feinen Konter mit einem zu schwachen Schuss aus 18 Metern ab – kein Problem für Schwolow (9.). Nach einem hanebüchenen Fehlpass von Koch kommt Gomez aus 18 Metern zum Schuss – diesmal muss sich Schwolow strecken, um zu parieren (13.). Es herrscht große Unruhe bei den Mannen von Christian Streich, der in seiner Coachingzone am Spielfeldrand auf und abtigert. Was er sieht, kann dem Sportclub-Trainer nicht gefallen.



Dann die 32. Minute: Wieder gibt es einen Freistoß für die Gäste, den es nicht hätte geben dürfen, weil zuvor gleich zwei Freiburger festgehalten worden waren. Alle Proteste nutzen nichts, wieder befördert Aogo den Ball in den Strafraum, und plötzlich liegt er, unberührt von Freund und Feind, im SC-Tor. Allerdings steht ein Stuttgarter im Abseits – kein Treffer (32.). Und der VfB bleibt klar tonangebend.



Ungestört von Janik Haberer darf Thommy in den Strafraum flanken, wo er seinen Kollegen Daniel Ginczek findet. Doch der VfB-Angreifer setzt den Kopfball freistehend am Kasten vorbei (38.). Es bleibt bis zum Halbzeitpfiff beim 0:1 – es ist ein schmeichelhafter Zwischenstand für nervöse, verunsicherte Freiburger Kicker.



Lucas Höler schwach, Marco Terrazzino schwach, und dann auch noch Haberer wirkungslos – wie soll das noch etwas werden mit einer wirkungsvollen Offensive der Gastgeber? Streich muss handeln – und er tut es. Für Höler kommt Florian Kath, der zuletzt nach seiner Einwechslung beim 0:0 in Berlin einige gute Aktionen hatte.



Die beste Aktion aus Freiburger Sicht liefert aber der Stuttgarter Thommy. Zunächst schon wieder als Schauspielkünstler negativ aufgefallen, leistet er sich in der 63. Minute im Mittelfeld einen Fehlpass auf Nils Petersen. Der SC-Mittelstürmer legt auf Nicolas Höfler ab, der ihm den Ball gleich wieder in den Lauf spielt. Ein Sprint, ein Blick zum Tor, und schon senkt sich Petersens wunderschöner Heber hinter dem etwas zu weit vor der Linie postierten VfB-Keeper Ron-Robert Zieler ins Tor – 1:1 wie aus dem Nichts.



Danach kommt der SC Freiburg zum ersten Mal an diesem Abend besser ins Spiel, ohne sich allerdings weitere Chancen herauszuspielen. Probleme haben die Gastgeber mal wieder mit dem Unparteiischen. Erst gibt Brand Haberer keinen Freistoß, als er geklammert wird, dann pfeift er keinen für Lukas Kübler, als der mit beiden Händen geschubst wird. Aus diesem Stuttgarter Ballbesitz entwickelt sich in der 75. Minute ein VfB-Angriff über die rechte Seite. Andreas Beck nutzt die Freiheit, die ihm gelassen wird, zu einer präzisen Flanke in den Fünfmeterraum, wo Gomez aus Nahdistanz erst mit rechts draufhält und nach Schwolows Reflex mit links zum 2:1 für die Schwaben abstaubt – die Entscheidung vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion.



„Vier oder fünf Punkte“ brauche man noch, um der Relegation zu entgehen, hatte VfB-Sportvorstand Michael Reschke vor dem Spiel gesagt. Fehlen jetzt also nur noch ein bis zwei. Die Freiburger dagegen müssen erst mal darauf hoffen, dass heute Mainz und Wolfsburg nicht punkten. Der Blick nach unten muss geschärft bleiben.