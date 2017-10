Fußball Sieg gegen Freiburg: Jupp Heynckes reanimiert den FC Bayern beim 5:0-Sieg

Die Münchner gewinnen in der Fußball-Bundesliga mit 5:0 gegen den SC Freiburg. Beim deutschen Meister ist seit dem Trainerwechsel die Spielfreude zurück

Nur 17 Stunden nach seinem Gala-Comeback in der Bundesliga stand Jupp Heynckes in München schon wieder auf dem Trainingsplatz. Der 72-Jährige schlägt ein neues Arbeitstempo beim FC Bayern an. Am Sonntagvormittag wurde – beobachtet von vielen Fans – gleich auf Champions League und das anstehende Schlüsselspiel gegen Celtic Glasgow umgeschaltet. Den bis auf die Schulterverletzung von Javi Martínez perfekten achten Spieltag bewertete Heynckes nicht voreilig als ersten kleinen Triple-Schritt zu neuen Titeln. „Es ist ein positiver Anfang nach den letzten Wochen. Aber es liegt noch einiges an Arbeit vor uns“, sagte der Rückkehrer des Jahres sachlich-nüchtern nach dem befreiend wirkenden 5:0 (2:0) gegen den Aufbaugegner SC Freiburg. Der höchste Saisonsieg des von Heynckes reanimierten Serienmeisters wurde von der ersten Saisonniederlage des Spitzenreiters Borussia Dortmund gegen Leipzig noch aufgewertet.

Weder Heynckes noch seine Spieler mochten den „Jupp-Effekt“ aber zu hoch hängen. „Wir dürfen uns von diesem Hype, der rund um das Spiel entsteht, nicht irritieren lassen“, erklärte Kapitän Thomas Müller: „Ein Trainerwechsel entfacht immer irgendwo neue Energie.“ Das Publikum hieß Liebling Heynckes mit donnerndem Applaus und dem im Triple-Jahr 2013 kreierten „Jupp-Jupp-Jupp“-Schlachtruf willkommen. „Ich würde leugnen, wenn ich nicht sagen würde, dass das ein besonderer Moment für mich war, nach über vier Jahren zum FC Bayern zurückzukehren“, gestand Heynckes. Jupp is back – und Bayern auch? Das erste Resultat sprach dafür. Nach dem Eigentor von Julian Schuster legten Kingsley Coman, Thiago, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich noch viermal nach.

Das gefiel Heynckes. „Sehr positiv ist, dass die Mannschaft nicht mit dem 2:0 aufgehört hat. Daran sieht man die Spielfreude“, lautete sein Lob. Heynckes scheint die Mannschaft wieder auf das auszurichten, was die Basis für Erfolge ist und unter Carlo Ancelotti verloren gegangen war: Intensives Training, erkennbare Spielidee und ein in sich stimmendes Teamgefüge

Für Christian Streich und seine Freiburger interessierte sich bei der umjubelten Comeback-Show von Jupp Heynckes kaum jemand. Die Breisgauer übernahmen bei der 0:5-Packung die Rolle von Statisten, zu groß der Hype um die Trainer-Rückkehr des 72-Jährigen, zu stark der Dauerdruck von Robert Lewandowski und Co. So sehr Streich dem Kollegen das erneute Engagement beim FC Bayern München gönnte, so sehr ärgerte er sich aber auch über die Art und Weise der bitteren Pleite beim deutschen Rekordmeister. „Wir haben es den Bayern zu leicht gemacht“, haderte der 52-Jährige. „Wir sind natürlich ziemlich stark enttäuscht, weil wir uns schon mehr ausgerechnet hatten. Wir waren fußballerisch nicht gut genug. Fakt ist, wir sind mit der Leistung nicht zufrieden.“ (dpa)