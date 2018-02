Olympia Sensationserfolg für deutsche Eishockeymannschaft: Nach dem Sieg gegen Schweden wartet das Halbfinale

Deutschland gewinnt völlig überraschend mit 4:3 gegen Topteam Schweden. Patrick Reimer sorgt für die wichtigsten deutschen Eishockeysekunden der Gegenwart

Die Schreie sind weithin zu vernehmen. Immer wieder, immer lauter. Sogar Marco Sturm muss kurz lächeln, der immer souveräne und coole Trainer der deutschen Eishockey-Helden. Er steht da in seinem schicken Anzug, die dunkle Krawatte um den Hals gebunden, das weiße Hemd sauber in die Hose gesteckt. Seine Spieler sind außer sich vor Freude. Ihre Jubelschreie aus der Kabine sind in der ganzen Arena zu hören. Und ihr Trainer analysiert ganz nüchtern einen Erfolg, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Ein 4:3 nach Verlängerung, bei dem der Siegtreffer auch noch per Videobeweis überprüft werden muss. Kein Spiel für schwache Nerven.

Die internationale Eishockeywelt sieht keine deutschen Siege gegen Schweden vor. Schon gar nicht in wichtigen Spielen bei großen Turnieren. Schweden gegen Deutschland, solche Partien enden gerne mal mit hohen Ergebnissen. Für die Skandinavier natürlich. Dieses olympische Eishockeyturnier aber findet unter anderen Voraussetzungen statt. Die besten Spieler der Welt aus der nordamerikanischen NHL fehlen, weil die Liga sie nicht freigibt. Das sorgt für eine Annäherung der Teams. Es ist die Chance für die kleinen Nationen. Und Deutschland greift beherzt zu.

In der Vorrunde gelingt nur ein Sieg gegen Norwegen. Das Penaltyschießen ist dafür nötig. Abgehakt. In der Qualifikation für das Viertelfinale wartet die Schweiz, 2:1 nach Verlängerung. Großartig. Und jetzt die Nervenschlacht gegen die Schweden. Die deutsche Mannschaft führt nach Toren von Christian Ehrhoff (14.), Marcel Nöbels (15.) und Dominik Kahun (49.) zwischenzeitlich mit 3:1. Die Schweden aber kommen durch Anton Lander (47.), Patrik Hersley (50.) und Mikael Wikstrand (52.) zurück. Egal. Die Verlängerung ist deutsche Zeit. Patrick Reimer stürzt sich gegen mehrere Schweden in den Kampf und drückt den Puck über die Linie. Das ist eindeutig. Doch stand er im verbotenen Raum vor dem Tor? Die Schiedsrichter überprüfen per Video. Es dauert. Die deutsche Mannschaft erhält von ihrem Videoschiedsrichter in der Kabine die Nachricht, es muss ein Tor sein. Die Schiedsrichter aber überprüfen noch immer. Dann die Erlösung. Tor. Grenzenloser Jubel. Eine Sensation! Ein Wunder! „Wir haben Geschichte geschrieben für das deutsche Eishockey“, sagt Kapitän Marcel Goc. Und Yannic Seidenberg fügt an: „Ein großartiger Tag. Viele haben nur darauf gewartet, wieder über das deutsche Eishockey lachen zu können. Denen haben wir es gezeigt.“

Die Schreie aus der deutschen Kabine werden immer lauter. Schon im Kabinengang fallen sie sich um den Hals, klatschen einander ab. Mancher muss gekniffen werden, um zu glauben, was da gerade passiert. Deutschland hat neue Eishockey-Helden. 1976 gab es die letzte Olympiamedaille für ein deutsches Team. Bronze holte die Mannschaft damals in Innsbruck. Der heutige DEB-Präsident Franz Reindl war mit dabei. Er steht nun im Bauch der Kwandong-Arena und kann sein Glück nicht fassen. Das deutsche Eishockey, das gerne mal belächelt wird, wenn es mal wieder nicht nach Wunsch läuft, taucht plötzlich auf der großen Bühne auf.

Und es soll noch lange nicht Schluss sein. Am Freitag geht es um 13.10 Uhr deutscher Zeit im Halbfinale gegen Kanada. Ein übermächtiger Gegner? Mitnichten. Das 1:0 gestern gegen Finnland ist mühsam. Marco Sturm sagt: „Wir haben schon gegen die besten Nationen gespielt, es ist alles möglich.“ Sein Torwart Danny aus den Birken fügt an: „Wir hören jetzt natürlich nicht auf. Wir wollen ganz Großes erreichen.“ Als er das sagt, ertönt lautes Gebrüll aus der Kabine. Wie zur Bestätigung. Dieser deutschen Mannschaft ist wirklich alles zuzutrauen.

„Es ist enorm, was die Mannschaft hier leistet“

Franz Reindl, der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, ist stolz auf die Mannschaft. Und hofft auf einen positiven Effekt für die gesamte Sportart

Herr Reindl, wie bewerten Sie den den Sieg gegen Schweden?

Die deutsche Nationalmannschaft ist über sich hinausgewachsen. Von außen betrachtet ist der Sieg gegen Schweden mehr als eine Sensation. Die Mannschaft hat physisch alles gegeben und letztlich den Sieg verdient eingefahren. Wir hatten ein bisschen mehr Glück als beim 0:1 in der Vorrunde. Diesmal hatten wir es im richtigen Moment. Natürlich waren die Schweden optisch überlegen. Aber unsere Mannschaft hat in den Zweikämpfen überzeugt und sehr viele Schüsse geblockt. Und am Ende auch im Toreschießen. Da kann man nur allen Spielern einen Glückwunsch aussprechen. Insbesondere war die Leistung gestützt auf einen bärenstärken Danny aus den Birken.

Nun kann die Mannschaft Sie und die Medaillengewinner von 1976 überholen.

Das kann man nicht vergleichen. Das war eine andere Welt. Das ist ein ganz anderes Geschehen, was die Jungs hier auf die Beine stellen. Und das jeden Tag. Man kann nicht immer alle richtig machen. Nach zehn Minuten war es schon sehr heftig, als wir noch keinen Torschuss hatten. Aber das Team fängt sich immer wieder. Aber dafür brauchst du auch den Sprit im Tank und nicht nur den Glauben. Das Zurückkommen zeichnet diese Mannschaft aus.

Ist es auch für Sie eine persönliche Genugtuung, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist?

Da denke ich überhaupt nicht dran. Es ist nur enorm, was die Mannschaft leistet und wie Marco Sturm immer die Fäden zusammenhält. Dieser Abend gebührt nur der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Deutschland steht bei Olympischen Spielen im Halbfinale. Was kann der Triumph nun für das deutsche Eishockey bewirken?

Wir müssen die Plattform Olympia für das Eishockey nutzen. Das kannst du nur, wenn du dabei bist. Deshalb war die Qualifikation für die Spiele in Südkorea so wichtig. Jetzt nutzen wir die Plattform auch für großen sportlichen Erfolg. Das bedeutet für uns, für die Ligen, die Clubs und die Nachwuchsarbeit enorm viel.