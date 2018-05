Dem Schweizer Segler gelingt beim Match Race vor Langenargen die Titelverteidigung. Im Finale besiegt er den Deutsch-Polen Karol Jablonski. Die Zuschauer sahen spannende Duelle auf dem Bodensee.

Mit einem deutlich wirkenden, in den einzelnen Duellen aber sehr knappen 3:0-Finalsieg für den Schweizer Eric Monnin über den Routinier und Sieger des Jahres 2016 Karol Jablonski endete nach fünf Regattatagen das „Match Race Germany“, die bedeutenste Match Race-Veranstaltung in Deutschland.

Und der Sieger des Jahres 2017 stellte schon vor der ersten Wettfahrt vor Langenargen klar: „Neben den vielen weiteren guten Gründen motiviert uns zusätzlich das nicht einfache Ziel der Titelverteidigung!“ Auf der anderen Seite hätte aber auch gerne Karol Jablonski seinen Erfolg aus dem Jahr 2016 wiederholt, doch der ehemalige America’s-Cup-Steuermann startete mit vier Niederlagen in die Qualifikation, schien schon dicht vor dem Aus.

Deutlich souveräner hingegen der ambitionierte Eidgenosse, der zehn der elf Qualifikationsduelle für sich entschied, jedoch ausgerechnet gegen den späteren Finalgegner seine einzige Niederlage hinnehmen musste. Dennoch qualifizierte er sich souverän direkt für das Halbfinale.

Etwas enttäuscht waren nach der Qualifikationsrunde der Bregenzer Max Trippolt und der Hamburger Max Gurgel, die beide gut starteten, am Ende aber knapp scheiterten. Mit dem Rücken zur Wand lief hingegen Routinier Karol Jablonski zur Bestform auf. Mit sechs Siegen machte er den schlechten Start wett und so zog er mit seiner jungen Crew, die ausschließlich aus Seglern aus Lindau, Langenargen und Friedrichshafen bestand, in das Viertelfinale ein.

Am Pfingstsonntag brauchte es etwas Geduld und auch Ausdauer, denn zunächst musste auf den Wind gewartet werden, dann behielt Wettfahrtleiter Rudi Magg die Aktiven lange auf dem Wasser, um sowohl alle Viertel- als auch Halbfinalduelle im Modus „Best of Three“ durchführen zu können.

Auch am Pfingstmontag dauerte es ein wenig, bis sich ausreichend Wind für faire und würdige Finalbedingungen einstellte. Dann aber wehte eine konstante Brise mit sechs Knoten und die Finalduelle vor Langenargen konnten – nun im Modus „Best of Five“ – starten. Im ersten Finalduell erwischte Monnin knapp den besseren Start, baute die Führung bis zur ersten Wendetonne aus und brachte die Führung dann auch ins Ziel. Enger dann das zweite Duell, in dem Jablonski zunächst die Nase vorne hatte. Doch die Führung wechselte mehrfach, was ja eher untypisch für ein Matchrace ist. Am Ende waren die Schweizer wieder vorne – 2:0. In der dritten Wettfahrt, sozusagen der Matchball für Monnin, versuchte Jablonski alle Tricks, drängte den Konkurrenten weit über die Luv-Tonne hinaus auf den Bodensee, doch dann verzockte sich der Deutsch-Pole am Ende des ersten Vorwindkurses und der hellwache Monnin ging vorentscheidend in Führung.

Bei den Zuschauern am Langenargener Ufer war man sich jedoch einig: ein würdiges Finale mit reichlich Spannung! Nicht unerheblich war für Monnins Sieg: Nach bereits elf Teilnahmen vor Langenargen hat er schlicht die größte Erfahrung im Teilnehmerfeld mit den über acht Tonnen schweren Booten.