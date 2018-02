Olympia Schwere Piste und Sturz: Grenzerfahrung für Jana Fischer aus Bräunlingen bei Olympia

Die Snowboardcrosserin Jana Fischer aus Bräunlingen überwindet den schweren Parcours in Pyeongchang. Dafür braucht es viel Mut, das Ergebnis ist zweitrangig.

Es ist eine Schrecksekunde. Jana Fischer stürzt mit dem Kopf voraus in den Fangzaun. Die 18-Jährige steht aber sofort wieder auf und fährt weiter. Alles gut gegangen für die Snowboardcrosserin des SC Löffingen. Der Unfall passiert in der Qualifikation, es ist ein Fahrfehler. Fischer bleibt unverletzt, nur die Nase blutet ein bisschen. Später im Rennen kann sie starten, scheidet aber im Viertelfinale aus und wird 16. Den Olympiasieg holt sich die Italienerin Michela Moioli.

Fischer steckt den Sturz schnell weg

Es sind beeindruckende Tage für Jana Fischer. Erstmals bei Olympia dabei, dann gleich noch auf einer solch fordernden Strecke. Das Training läuft zunächst miserabel. Fischer schafft es nicht, den 1277 Meter langen Kurs in einem Stück durchzufahren. Immer wieder muss sie abbremsen, der Respekt ist zu groß. „Im Kopf ging da zunächst gar nichts“, sagt sie. Sie gibt aber nicht auf, tastet sich Stück für Stück vor. Am Renntag schließlich ist sie bereit. Sie schafft die Qualifikation, steckt den Sturz weg und wird in ihrem Viertelfinale Vierte. Das ist ein respektables Ergebnis. „Die Erfahrungen, die sie heute gemacht hat, werden ihr in vier Jahren helfen“, sagt Stefan Knirsch, der Sportdirektor von Snowboard Germany. Er ist mit seiner Athletin zufrieden.

Strecken werden entschärft

Die Organisatoren haben aus den Stürzen vom Vortag bei den Männern – der Österreicher Markus Schairer hatte sich einen Halswirbel gebrochen – gelernt. Sie entschärfen die Strecke. „Es hat funktioniert. Das hat sich schon gelohnt“, sagt Knirsch. Die Frauen springen deutlich kürzer als die Männer zuvor, was allerdings auch an ihrer niedrigeren Geschwindigkeit liegt. Und doch stellt sich die Frage, ob die Strecke selbst für Olympia zu schwer war. „Natürlich will man bei Olympia noch einen drauflegen“, sagt Knirsch. Aber: „Es bringt nichts, alle vier Jahre ein Monster zu schaffen, das keiner mehr in der Lage ist zu fahren.“ Der Streckenbauer in Pyeongchang hat sich tatsächlich Mühe gegeben, etwas Einmaliges zu bauen.

Weg vom Gigantismus

300 000 Kubikmeter Schnee hat er dafür verwendet. Im Vergleich: Auf dem Feldberg werden für den Weltcup der Snowboardcrosser 30 000 bis 35 000 Kubikmeter gebraucht. Das sind ganz andere Dimensionen. Ein Weltcup plus 20 Prozent, das stellt sich Knirsch für Olympia vor. In Pyeongchang aber sei es ein Weltcup plus 80 Prozent gewesen. Auch weil die Außenwirkung gut sein soll. Werbung für den Snowboardsport. Knirsch aber ging das zu weit. „Die Bilder wären auch anders toll geworden. Da muss man hindenken - ohne immer größer und größer zu denken“, sagt er. Weg vom Gigantismus also.

Zeit, um Olympia zu genießen

Jana Fischer erlebt in Pyeongchang ihre ersten Olympischen Spiele. Ihr kann es eigentlich gar nicht aufregend genug sein. Schon von der Eröffnungsfeier war die Bräunlingerin begeistert, ihr Wettkampf gestern war ihr zweiter Höhepunkt der Spiele. Die weiteren Tage bis zum Rückflug am Donnerstag will sie nutzen, noch ein paar Wettkämpfe vor Ort anzuschauen. Dabei aber ihre Schulbücher nicht vergessen. Stehen doch Anfang Mai für sie die Abiturprüfungen an. In den ersten Olympiatagen kam sie nicht dazu, zu lernen. Da lag der Fokus auf dem Wettkampf. Und nun versucht sie, die Olympischen Spiele zu genießen.

„Das muss auch mal möglich sein, sie sind ja nur alle vier Jahre“, sagt sie. Gestern Abend war sie noch im Deutschen Haus, als Ausklang ihres großen olympischen Tages. Auf einer Strecke, auf der viel passieren kann. Die sie aber nach anfänglichen Problemen gemeistert hat. Auch wenn sie, wie sie selbst sagt, nicht volles Risiko gegangen sei. Das aber muss man einer 18-jährigen Neu-Olympionikin nachsehen.