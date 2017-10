Eishockey Schwenninger Wild Wings verlieren in Mannheim

Schwenninger Wild Wings verlieren das Südwest-Derby erst im Penaltyschießen. Damit holt der SERC holt immerhin einen Punkt in Mannheim. Am Sonntag erwarten die Wild Wings die Nürnberg Ice Tigers.

Die Schwenninger waren spät dran, der Bus der Gäste steckte im Stau fest, sodass die Partie in der Deutschen Eishockey Liga erst mit einer halben Stunde Verspätung beginnen konnte. Die Wartezeit sollte sich für die Fans allerdings lohnen, denn von Beginn an boten beide Teams ein Eishockey-Spektakel. Nach fünf Minuten sorgte Mannheims Phil Hungerecker für den Führungstreffer, die Schwenninger zeigten sich jedoch unbeeindruckt und glichen wenig später durch Tobias Wörle (10.) aus.

Es kam sogar noch besser für die Schwarzwälder, die im Mitteldrittel durch Ulrich Maurer zunächst das 2:1 (26.) erzielten. Die favorisierten Gastgeber drehten durch Daniel Sparre (29.) auf Vorlage von Ex-NHL-Star Marcel Goc und Thomas Larkin (32.) in Überzahl allerdings die Partie. In der Folgezeit drängte Mannheim vor gut 10 000 Zuschauern sogar auf den vierten Treffer, SERC-Torwart Dustin Strahlmeier hielt sein Team mit einigen starken Paraden aber im Spiel.

Mannheim ging so lediglich mit einer 3:2-Führung in den Schlussabschnitt. Sollten die Schwenninger nach zuletzt drei Siegen in Folge erneut punkten? Tatsächlich dominierten die Gäste zunächst das Spielgeschehen und belohnten sich mit dem erneuten Ausgleich durch Mirko Höfflin (48.). Mannheim drängte in der Schlussphase auf die Entscheidung, die Gäste verteidigten aber mit Glück und Geschick das Unentschieden. So ging es in die Verlängerung, in der allerdings keinem Team der Siegtreffer gelang. Im Penaltyschießen hatten die Adler das Glück auf ihrer Seite, Matthias Plachta gelang der entscheidende Treffer.

Am Sonntag, 14.00 Uhr, erwarten die Schwenninger die Nürnberg Ice Tigers.