Schwenningen Schwenninger Wild Wings starten in die Playoffs: Das erwartet sie bei den Grizzlys Wolfsburg

Die Schwenninger Wild Wings stehen vor einem ganz großen Schritt der Vereinsgeschichte. Trainer Pat Cortina verrät, wie der Erfolg gelingen soll.

Ein altes Sprichwort lautet: Wenn du 100 Meter läufst, betrachte die letzten zehn als die Hälfte der Strecke. Vielleicht hatte Schwenningens Trainer Pat Cortina ähnliche Gedanken, als er die Ausgangslage vor dem ersten von drei möglichen Playoff-Duellen gegen Wolfsburg (Mittwoch, 19.30 Uhr) beschrieb: „Die 52 Spiele in der Hauptrunde waren nur ein kleiner Schritt, jetzt stehen wir vor einem ganz großen.“

Weitere Informationen So feiert Schwenningen den Einzug in die Pre-Playoffs

Playoff – ein magischer Begriff für jeden Eishockey-Profi. Zwar ist auch nur ein Puck im Spiel und ohne Verlängerung nach 60 Minuten Schluss. Und doch ist alles anders. „In den Playoffs sind die Zweikämpfe härter. Die Intensität ist höher und der Weg, vor das gegnerische Tor zu kommen, schwieriger. Keiner will den ersten Gegentreffer kassieren“, sagt Cortina. Weil dieses Spiel ein besonderes ist, schwor der Schwenninger Coach seine Mannschaft am Montagabend darauf ein, was die Wild Wings erwartet. „Wir haben über die neue Situation gesprochen und worauf es ankommt. Wir müssen stark sein beim Bully, in den Zweikämpfen an der Bande und konsequent vor unserem eigenen Tor.“ Es gelte, nicht auf den Gegner zu schauen, sondern die eigenen Trümpfe auszuspielen. Cortina: „Wir sind läuferisch stark und kompakt in der Abwehr. Wir spielen strukturiertes, diszipliniertes Eishockey. All das müssen wir umsetzen. Es ist auch eine Frage der Geduld bis zur letzten Sekunde.“

Von Wolfsburg spricht Cortina voller Respekt. „Die Mannschaft hat viel Playoff-Erfahrung. Das wird eine interessante Herausforderung. Wir sind gespannt und voller Vorfreude. Wir wollen uns in diesen Spielen weiterentwickeln und die Zeit genießen.“ Vor Ehrfurcht erstarren die Schwäne vor den Grizzlys, die zuletzt zweimal Vizemeister waren, jedenfalls nicht. Im Gegenteil: „Meine Mannschaft ist hungrig und will noch mehr“, sagt Cortina.

Zumindest psychologisch sind die Wild Wings im Vorteil. Nach dem 3:0-Sieg am Sonntag gegen Wolfsburg reisen die Schwenninger mit breiter Brust in die Autostadt. „Wenn wir wieder so spielen, haben wir eine gute Chance“, glaubt Simon Danner. Der SERC-Stürmer kennt den Gegner, spielte er doch vor seinem Wechsel nach Schwenningen zwei Jahre lang für Wolfsburg. Allerdings weiß auch er, dass die Wild Wings sich von dem jüngsten Erfolg und von der Tatsache, dass in dieser Partie sieben Stammkräfte bei den Grizzlys fehlten, nicht blenden lassen dürfen: „Nun werden die Karten neu gemischt. Es wäre gefährlich, darauf zu spekulieren, wer bei Wolfsburg alles fehlt“, sagt der 31-Jährige. Außenstürmer Mirko Höfflin verweist auf die Bedeutung des ersten Spiels. „Wenn wir das gewinnen, können wir am Freitag unseren Heimvorteil nutzen. Sollten wir verlieren, stehen wir bereits mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen gleich von Beginn an auf dem Eis Grenzen ziehen und dem Gegner klarmachen: Das könnt ihr mit uns machen und das nicht.“

Auch Cortina warnt davor, die Verletztenliste der Norddeutschen ins Kalkül einzubeziehen. „Wir wissen nicht, wer bei Wolfsburg noch rechtzeitig fit wird.“ Ebenso wenig wie die Grizzlys aktuelle Personalien preisgeben, hält sich auch der SERC-Coach bedeckt. Nur so viel: „Kai Herpich ist krank und bleibt zu Hause. Alle anderen fahren mit. Wer spielt, entscheidet sich kurzfristig.“ Im Tor steht Dustin Strahlmeier.

Das Playoff-Abenteuer begann für die Wild Wings am Dienstag um 11.50 Uhr. Da machte sich der Tross mit dem Bus auf die Reise, allerdings nicht nach Wolfsburg, sondern ins 89 Kilometer entfernte Magdeburg. Am Spielort selbst war auf die Schnelle kein geeignetes Hotel zu finden.

Die wichtigsten Fakten zu den Grizzlys Wolfsburg