Eishoceky Schwenninger Wild Wings ohne Chance in Wolfsburg

Die Wild Wings verlieren 1:4 bei den Grizzlys Wolfsburg. Der Schwarzwälder Eishockey-Club waren im Angriff zu harmlos. Bereits am Donnerstag folgt das Auswärtsspiel in Berlin.

Nach zuletzt zwei Siegen mussten die Schwenninger Wild Wings am Sonntag einen Rückschlag in der Deutschen Eishockey Liga einstecken. Bei den Grizlys Wolfsburg kassierten die Schwarzwälder eine 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)-Niederlage.

Die Partie hatte kaum begonnen, da lagen die Schwenninger Wild Wings bereits zurück. Jeffrey Likens überwand bereits in der zweiten Minute SERC-Schlussmann Marco Wölfl, der in Wolfsburg anstelle von Stammtorwart Dustin Strahlmeier ran durfte. Die Gäste zeigten sich von dem frühen Rückstand unbeeindruckt, drängten in der Folgezeit auf den Ausgleich. Die Offensive um Top-Stürmer Will Acton & Co. verpasste allerdings einige gute Möglichkeiten. Zwei Minuten vor dem Drittelende kam Schwenningen zum ersten Powerplay, aber die Grizzlys ließen die Schwarzwälder nicht in die Aufstellung kommen.

Ähnlich ging es im zweiten Drittel weiter, als zunächst Tobias Wörle eine Chance ausließ. In der 34. Minute wurden die Bemühungen der Mannschaft von Trainer Pat Cortina dann aber doch noch belohnt, Kalle Kaijomaa erzielte den Ausgleich. Weitere Treffer fielen zunächst nicht. Die Entscheidung musste so im Schlussabschnitt fallen. Wolfsburg erzielte in Überzahl (45.) zunächst das 2:1 durch Gerrit Fauser. Die Gäste verpassten dagegen ihre wenigen Möglichkeiten. Kris Foucault (52.) erhöhte acht Minuten vor dem Ende der Partie auf 3:1. Wolfsburg verwaltete den Vorsprung nun souverän. Den Schlusspunkt setzte Alexander Weiß (58.) kurz vor Schluss.

Starke Leistung gegen Düsseldorf

Am Freitag hatten die Wild Wings noch einen 5:1-Sieg gegen Düsseldorf gefeiert. Nach frühem Rückstand sorgten Mirko Sacher (24.), Will Acton (37.)Andreé Hult (37.), Tobias Wörle (42.) und Mirko Höfflin (57.) für die Treffer vor 4314 Zuschauern.

Für die Schwenninger geht es bereits am Donnerstag weiter mit dem Auswärtsspiel in Berlin. Am Sonntag sind dann die Kölner Haie zu Gast in der Doppelstadt. Spielbeginn gegen die Rheinländer ist um 19 Uhr.