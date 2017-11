Eishockey Schwenninger Wild Wings gewinnen in Düsseldorf

Schwenninger Wild Wings gewinnen in Düsseldorf

Neuzugang Damien Fleury sichert den Wild Wings den 3:1-Sieg in der Deutschen Eishockey Liga. Am Sonntag folgt nun das Heimspiel gegen die Augsburger Panther.

Die Schwenninger Wild Wings haben gestern Abend in der Deutschen Eishockey Liga bei der Düsseldorfer EG gewonnen. Die Treffer für die Schwarzwälder beim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)-Erfolg erzielten Stefano Giliati (12.), Simon Danner (45.) und der diese Woche neuverpflichte Rückkehrer Damien Fleury (60.), der bereits in der Saison 2015/2016 das Trikot der Wild Wings trug.

Den besseren Start erwischten allerdings die Gastgeber, die in der neunten Minute durch John Henrion in Führung gingen. Schwenningen zeigte sich allerdings unbeeindruckt und glich wenige Minuten später durch Stefano Giliti aus. Beide Mannschaften wollten durch einen Sieg den Anschluss an die Playoff-Ränge halten, weitere Treffer gab es zunächst aber nicht. Im Mitteldrittel waren die Düsseldorfer zunächst die bessere Mannschaft, Schweningen verteidigte aber mit Glück und Geschick das Unentschieden.

Im Schlussabschnitt sahen die 5768 Zuschauer dann einen offenen Schlagabtausch, den Schwenningen mit dem 2:1 durch Simon Danner auf Vorlage von Tobias Wörle eröffnete. Düsseldorf versuchte zu kontern, scheiterte aber immer wieder im Abschluss oder vergab leichtfertig den Puck. In der spannenden Schlussphase nahmen die Gastgeber schließlich Torwart Mathias Niederberger für einen zusätzlichen Feldspieler raus, Damien Fleury traf 40 Sekunden vor dem Spielende ins leere Tor und sicherte seiner Mannschaft damit die wichtigen drei Punkte.

Weiter geht es für die Schwenninger Wild Wings am Sonntag ab 17.00 Uhr im Heimspiel gegen die Augsburger Panther, die gestern Abend dem EHC Red Bull München 0:3 unterlagen.