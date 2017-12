Eishockey Schwenninger Auswärtscoup beim Zweiten

Die Wild Wings gewinnen mit einer starken Vorstellung in Nürnberg mit 5:4 nach Verlängerung.

Es sind keine leichten Wochen für die Schwenninger Wild Wings. Erst gegen Berlin, nun gegen Nürnberg, die Wild Wings mussten sich mit den Spitzenteams der Deutschen Eishcokey Liga (DEL) messen. Und sie taten das mit Bravour. Die Heimpartie am Mittwoch gegen die Eisbären ging zwar mit 0:1 verloren, gestern Abend aber landeten die Mannen von Pat Cortina einen 5:4 (2:1,1:1,1:2)-Auswärtssieg nach Verlängerung beim Tabellenzweiten in Nürnberg. Es war eine ganz starke Leistung.

Im Tor vertraute Trainer Cortina diesmal Marco Wölfl – keine schlechte Entscheidung. Denn der Wild-Wings-Schlussmann wehrte sich ein ums andere Mal erfolgreich gegen die Nürnberger Angreifer. Und vorne zeigten sich seine Teamkollegen kaltschnäuzig. So bereits in Minute sechs, als Tobias Wörle die Führung gelang. John Mitchell glich zwar nur wenige Augenblicke später aus (6.), ein Schock für die Gäste war das aber nicht. Ganz im Gegenteil. In der 15. Minute gelang Anthony Rech die erneute Führung. Und das war nicht mal unverdient.

Der zweite Abschnitt begann schlecht für die Gäste, bereits in der 22. Minute erzielte Patrick Reimer den Ausgleich. Doch die Schwenninger sind in dieser Saison äußerst stabil und hatten die richtige Antwort: das 3:2 von Damien Fleury (28.). Die Führung der Gäste hielt lange, ehe Milan Jurcina in der 49. Minute der erneute Ausgleich für Nürnberg gelang. Und wieder antworteten die Gäste mit dem 4:3 durch Anthony Rech (57.). Der Weg zum Auswärtssieg schien geebnet, ehe Philippe Dupuis in der 59. Minute zum 4:4 ausglich. So stand es auch nach 60 Minuten. Den Zusatzpunkt sicherte sich Schwenningen in der Verlängerung durch den Treffer von Markus Poukkula.

Am Sonntag steht für die Wild Wings das Heimspiel um 17 Uhr (Sport 1 live) gegen Krefeld auf dem Programm.