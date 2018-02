Olympia Schwarzwälder Kombinierer Fabian Rießle hat auf dem Rückflug zwei Medaillen im Gepäck

Zwar muss Fabian Rießle von der SZ Breitnau auf die olympische Schlussfeier verzichten, aber dafür hat er zwei Trostpflaster und grandiose Erinnerungen im Gepäck. Der 27-Jährige überlegt jetzt, wie es weiter geht

Die Schlussfeier wird Fabian Rießle verpassen. Am Samstag sitzt der Nordische Kombinierer schon im Flieger nach Hause. Mit im Gepäck: zwei Medaillen. Eine silberne und eine goldene. Es ist eine tolle Ausbeute für den Athleten der SZ Breitnau. Am Dienstag schon soll es für ihn einen Empfang des Vereins geben. Damit hat er seine Medaillensammlung auf vier erhöht. Aus Sotschi hatte der 27-Jährige 2014 eine silberne und eine bronzene mit nach Hause gebracht.

Deutschland und die Nordische Kombination – das passt einfach. Die Überlegenheit im Teamwettbewerb ist groß. „Wir haben uns von nichts ablenken lassen“, sagt Eric Frenzel. Vinzenz Geiger, der Startläufer, holt schnell den Rückstand nach dem Springen auf Österreich auf, der Rest ist eine Demonstration der Klasse. Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek laufen alles in Grund und Boden. Norwegen und Österreich bleibt nur ein neidvoller Blick nach vorne. „Unser Plan ist aufgegangen, wir haben alles richtig gemacht“, sagt Rießle. Zu Saisonbeginn fehlte dem deutschen Team etwas die Spritzigkeit. Bei Olympia ist plötzlich alles da, was die Sportart fordert: Gute Sprünge, schnelles Laufen und Ausdauer. Respekt.

„Bei uns herrscht eine sehr, sehr gute Struktur. Schon die Jungen bekommen eine sehr gute Ausbildung“, sagt Fabian Rießle. Er selbst entschied sich mit 16 für die Nordische Kombination. Seine Alternative wäre das Mountainbiken gewesen. „Keine schlechte Wahl“, sagt er und lacht. In Pyeongchang erlebt er seine zweiten Olympischen Spiele. Ob 2022 die dritten folgen? Als 18-Jähriger fasste er den Plan, mit 25 die Karriere zu beenden. Mittlerweile ist er 27 und hat noch immer viel Lust. „Ich würde mich freuen, wenn ich auch in vier Jahren noch dabei sein könnte“, sagt er.

Der 27-Jährige erlebt wunderbare Tage in Südkorea. „Ich fand das hier richtig schön. Kurze Wege, wir waren nicht so isoliert wie noch in Sotschi“, sagt er. Kombination, Biathlon, Langlauf und Skispringen – die Wettbewerbe sind allesamt in Laufweite. „Mein Fazit ist sehr positiv“, sagt Rießle. So kann er auch seine Lebensgefährtin Sandra Ringwald trösten. Sie erlebt im Langlauf das genaue Gegenteil. Zuletzt im Teamsprint versucht sie alles, ihre Form ist gut, mit ihrer kranken Kollegin Nicole Fessel ist aber nichts möglich. „Das tut mir sehr leid für sie. Sandra hat mir hier viel Kraft gegeben. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll so viel wie möglich vom olympischen Spirit mitnehmen“, sagt Fabian Rießle. Wenigstens das, da nun auch aus dem gemeinsamen Rückflug nichts wird. Ringwald sitzt bereits heute im Flieger in die Heimat.