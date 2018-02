Fußball Schmackhafte Nulldiät: SC Freiburg spielt 0:0 gegen Bayer Leverkusen

Der SC Freiburg seit acht Spieltagen unbesiegt, Bayer Leverkusen auf Platz zwei – da durfte getrost von einem Spitzenspiel gesprochen werden. Und so legten beide Mannschaften auch los. In Minute fünf musste Bayer-Schlussmann Bernd Leno gleich zweimal eingreifen, als ihn erst Nils Petersen und im Nachsetzen Janik Haberer prüfte. Drei Zeigerumdrehungen weiter setzte Alario das erste Ausrufezeichen der Gäste. Der Kopfball des Argentiniers prallte gegen den linken Torpfosten. Ein furioser Auftakt, nur ohne Tore.

Danach übernahm langsam, aber sicher Leverkusen die Kontrolle. Die Freiburger zogen sich bisweilen weit in die eigene Hälfte zurück, was immerhin dazu führte, dass der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich wenig Raum für Kombinationen blieb. So blieben echte Torgelegenheiten für die Rheinländer prompt aus. Zweimal wurde der zuletzt überragende Bailey von seinen Kollegen in Szene gesetzt, doch der Jamaikaner wusste aus seinen kurzzeitigen Freiheiten kein Kapital zu schlagen. Erst verzog er einen Schuss aus halblinker Position, dann köpfte er am Tor vorbei.

Und wie das im Fußball ja oft so ist: Das eine Team gibt den Ton an – und das andere hat die besseren Chancen. Als Petersen den Ball Kleindienst mustergültig in den Lauf legte, zog der mit links ab und Leno musste ein drittes Mal eingreifen. Das blieb dem Bayer-Keeper beim kernigen 16-Meter-Schuss von Christian Günter erspart, da rauschte die Kugel über den Querbalken.

Viele Verwarnungen für Freiburg

Zur Halbzeit hieß es also nullnull. Freilich nur, was Tore betrifft. Bei Verwarnungen stand es nämlich 4:0 für Freiburg, was Trainer Christian Streich und seinen Spielern natürlich nicht gefiel. Schiedsrichter Robert Kampka aus Mainz hatte früh den falschen Maßstab gesetzt, als er Günter in der 3. Minute für ein harmloses Foul Gelb zeigte. Auch die später (34.) gegen Amir Abrashi ausgeteilte Karte war unverhältnismäßig streng. Lediglich die Kartons gegen Lukas Kübler (32.) und Kleindienst (45.) waren angemessen. Allerdings hätte Kampka kurz vor dem Pausenpfiff auch den Leverkusener Wendell verwarnen müssen, als der nach Kleindiensts Foul auf den Freiburger losging.

Halbzeit zwei begann, wie die erste geendet hatte – mit einer gelben Karte, diesmal für Leverkusens Kohr. Und sie begann auch wie der erste Durchgang überhaupt – mit einer guten Freiburger Chance. Nach Abrashis Flanke kam in der Mitte Lucas Höler nicht hoch genug, um ins leere Tor zu köpfen. Den Nachschuss von Haberer fegte Jonathan Tah im Fünfmeterraum liegend weg (50.). Da wollten die Gäste natürlich nicht zurückstehen. Nach ihrem nächsten Angriff musste Sportclub-Torsteher Alexander Schwolow den ersten Schuss an diesem Tag abwehren – Kohr hatte ihn abgefeuert.

Erster Wechsel nach der 69. Minute

Auch im weiteren Verlauf entwickelte sich das Geschehen wie in den ersten 45 Minuten. Leverkusen beherrschte das Spiel, kam aber erneut nicht zwingend in den Strafraum. Ziemlich unter Druck wechselte Christian Streich nach 69 Minuten zum ersten Mal. Für den schwachen Höler brachte der SC-Coach den Offensivspieler Florian Kath – ein Mann mit stabilisierenden Fähigkeiten im Mittelfeld, etwa Nicolas Höfler, hätte man sich freilich auch gut vorstellen können.

Die Freiburger kamen nur mehr sporadisch aus der eigenen Hälfte. Petersen verfehlte mit einem 18-Meter-Schuss das Tor (72.), Haberers Versuch aus 20 Metern Entfernung flog kerzengerade in Lenos Hände (75.) und als erneut Petersen zum Abschluss kam, war der Bayer-Keeper wieder zur Stelle (79.).

Am Ende hieß es wie am Anfang – 0:0. Der SC Freiburg ist nun seit neun Spielen in Serie unbesiegt. Und Bayer Leverkusen verteidigte dank des Schalker 1:2-Aussetzers gegen Bremen vorläufig Rang zwei.