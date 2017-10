Formel 1 Schadensbegrenzung und viele Zweifel

Sebastian Vettel wird beim Formel-1-Rennen in Malaysia nur Vierter und baut zudem einen Unfall nach dem Rennen. Max Verstappen feiert im Red Bull seinen ersten Saisonsieg

Was wäre das für eine schöne Renngeschichte, die von Max Verstappen. Am Samstag wünscht er sich noch zu seinem 20. Geburtstag, aus eigener Kraft ein Formel-1-Rennen zu gewinnen, am Sonntag fährt der Niederländer tatsächlich beim letzten Großen Preis von Malaysia mit seinem Red-Bull-Renault als Erster über die Ziellinie. Aber weil sich alle Welt auf das Titelrennen zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel fokussiert, wird der zweite Sieg des Wunderkindes zur Randnotiz. Die großen Fragen nach dem ersten von vier Grand Prix im Oktober lauten vielmehr: Was ist los mit Mercedes? Und was ist los mit Ferrari? Ein langweilig bis dramatisches Rennen im Zeichen des Risikomanagements.

Der WM-Spitzenreiter blickt bei der Medienrunde, die er nach einem zweiten Platz für gewöhnlich zu einer Show der Zuversicht macht, starr auf den Tisch vor sich. Selbst wenn er antwortet, hebt er kaum den unter einer grünen Kappe versteckten Kopf. Schließlich versteckt er sich im gleißenden Scheinwerferlicht noch hinter schwarzen Brillengläsern. Sieht so jemand aus, der nach 15 von 20 WM-Läufen jetzt mit scheinbar komfortablen 34 Punkten Vorsprung führt? Nicht unbedingt. So sieht jemand aus, der samstags auf die Pole-Position fährt, und dann schon nach vier Runden von der Spitze verdrängt wird, weil dem Silberpfeil erneut die richtige Balance fehlt. Und der ins Grübeln, wenn nicht ins Zweifeln gerät: „Es war ein hartes Rennen, dafür bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jeder Punkt, der mich dem Titel näherbringt, ist wichtig. Aber wir haben noch einiges am Auto zu tun. Die nächsten Rennen sind entscheidend, ob wir unsere Probleme lösen können. Sie sind in den Kurven wieder größer geworden.“ Dass er dem Sieger Verstappen am Anfang kaum Gegenwehr geleistet hat, war Ausdruck einer Nummer-Sicher-Strategie. Das wusste auch Verstappen: „Deshalb konnte ich ein extra Risiko gehen...“ Die sieben Punkte mehr für einen Sieg schmerzen Mercedes-Teamchef Toto Wolff natürlich auch, noch mehr aber das Leistungsdefizit: „Ich erkenne heute nichts Positives, unter normalen Umständen wären wir vom Tempo her Fünfter geworden. Wir reisen mit vielen Fragezeichen ab.“ Der Silberpfeil des Jahrgangs 2017 bleibt eine Diva.

Hamiltons zwischen Enttäuschung und Erleichterung über die Schadensbegrenzung schwankende Stimmung lässt sich wie eine Blaupause über seinen Rivalen Sebastian Vettel legen. Der war am Ende einer eindrucksvollen Fahrt Vierter hinter Verstappens Teamkollegen Daniel Riccardo geworden – wohlgemerkt vom letzten Startplatz aus. Denn am Samstag überstand die neue Ausbaustufe des Ferrari-Motors nicht mal die Einrollrunden. Ein Problem mit dem Turbolader, Qualifying verpasst. Bevor auch dieses Aggregat wieder ersetzt werden muss, hatte der Heppenheimer seinen Mechaniker versichert: „Keine Sorge, Jungs, da ist noch was drin.“ Man muss nur ganz fest dran glauben, und noch ein bisschen fester, wenn Teamkollege Kimi Räikkönen kurz vor dem Start von der zweiten Position zurück in die Garage geschoben wird, wieder ein Motorproblem. Wer da die Felle nicht endgültig davon schwimmen sieht, der muss Berufsoptimist sein – oder eben Sebastian Vettel. Nach der ersten von 56 Runden lag er schon auf Rang 13, in der neunten in den Punkterängen. Er pflügte bis zur Rennmitte so weiter, danach war er mit frischen Supersoftreifen der absolut Schnellste, fuhr einen schnellste Runde nach der anderen inklusive eines Streckenrekordes für die Ewigkeit – und bekommt sieben Umläufe vor Schluss von der Ferrari-Box die Ansage: „Attacke, jetzt!“ Vor ihm liegt sein Ex-Teamkamerad Ricciardo. Der Australier kämpft um den Podiumsplatz, und macht beim Angriff in der Kurve regelkonform die Türe zu. Es soll Vettels einzige Chance sein, danach pfeift ihn der Kommandostand zurück, er solle bloß keinen Crash riskieren. „Ach kommt, lasst es mich versuchen“, flehte Vettel über Funk – vergeblich.

Nochmal drei Pünktchen auf Hamilton gut gemacht zu haben, das wäre ihm wichtiger gewesen als die moralische Genugtuung, mit dem besten Auto im Feld so weit nach vorn gefahren zu sein. Eine Stunde nach dem Rennen zeigt Sebastian Vettel deshalb ein etwas gequältes Lächeln. Auch, weil er in der Auslaufrunde spektakulär mit dem Kanadier Lance Stroll zusammendonnert und das Heck des Ferrari ein Totalschaden ist. Man merkt, wie trotz seiner fahrerischen Glanzleistung die Sorgen durchschimmern. Malaysia ist der zweite Rückschlag nach dem Startcrash von Singapur. Er spürt wohl, dass sonst er es sein könnte, der die WM anführt.