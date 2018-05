Fußball SC Freiburgwill endlich den Klassenerhalt feiern

Spannung im Breisgau vor dem letzten Bundesliga-Spieltag: Ein Punkt reicht gegen Augsburg für die Party

Am Freitagmorgen war die Pforte zum Freiburger Vereinsgelände mit einer schweren Schiebetür aus Stahl verbarrikadiert. Dahinter versperrte eine dunkelgrüne Sichtblende den Blick auf den Trainingsplatz. Kein Scout sollte spionieren können bei der letzten Trainingseinheit vor dem wichtigen letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg, für den es am letzten Spieltag um nichts mehr geht. Gut 30 Fans waren trotzdem gekommen, nach dem Training bekamen sie dann auch die ersehnten Autogramme und Fotos mit den Spielern.

Kurz darauf trat ein überraschend gut gelaunter Freiburger Trainer vor die Journalisten. „Wir sind froh, dass wir es in der eigenen Hand haben und fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können“, betonte Christian Streich, der sich noch nicht festgelegt hat, ob er mit Vierer- oder Dreierkette gegen die offensivstarken Schwaben beginnt. Tatsächlich hat der Sportclub vor dem letzten Spieltag gegenüber Wolfsburg und dem HSV die komfortablere Ausgangssituation. Denn für Freiburg genügt ein Punkt, um auch die Relegationsspiele zu vermeiden. Und zwar selbst dann, wenn sowohl Hamburg als auch Wolfsburg ihre jeweiligen Heimspiele gewinnen. „Wir haben derzeit drei Mannschaften hinter uns, die ganz andere Möglichkeiten haben als wir“, betonte Streich. „Wenn es am Ende der Saison auch so wäre, hätten wir gar nicht so viel falsch gemacht.“ Zumal es sich dabei um eine Spielzeit gehandelt habe, in der der Sportclub einiges Verletzungspech hatte und immer wieder mit den Referees haderte. Für Optimismus sorgt in Freiburg zudem der spielerische Aufwärtstrend der letzten Wochen, der mit einem Offensivschwung einherging, der den Freiburgern im März abhanden gekommen zu sein schien.