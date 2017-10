Fußball SC Freiburg verschenkt den Sieg

Trotz klarer Überlegenheit gelingt den Breisgauern in der Fußball-Bundesliga nur 1:1 gegen Berlin. Das Team von Trainer Christian Streich lässt viele Chancen liegen

Die Käsewurst vom Imbissstand bei der Haupttribüne, vor Anpfiff noch schnell verschlungen, mundete. Doch nach 20 Minuten, in denen das Spiel so dahingeplätschert war, war man versucht, sie als schlechtes Omen zu werten. Käsewurst gleich Käsespiel? Da war später aber Christian Streich vor. Der Sportclub-Trainer erläuterte mit Verve in der Stimme, warum seine Spieler kein Tempo ins Spiel brachten. „Weil die Berliner mit elf Spielern in der eigenen Hälfte standen und wir geduldig bleiben mussten“, argumentierte Streich und ergänzte, „das sieht dann vielleicht nicht so gut aus, aber wenn du die Bälle hastig nach vorne spielst, kriegst du doch einen Konter nach dem anderen.“

Und ganz so schlimm war es ja auch nicht. Denn nach einer halben Stunde Selbstfindung kamen Streichs Burschen besser zurecht. Nicht dass sie plötzlich die Geschwindigkeit als probates Mittel entdeckt hätten, eine mehrbeinige Abwehrkette zu knacken, aber die Pässe kamen schnörkelloser – und vor allem präziser. Das hätte zur 1:0-Führung führen können, ja eigentlich müssen. Denn Janik Haberer hatte nach 34 Minuten, herrlich freigespielt von Marco Marco Terrazzino, freie Schussbahn. Doch warf sich Hertha-Verteidiger Karim Rekik mit wagemutige mEinsatz dazwischen und lenkte den Ball über die Latte. Danach kamen starke Minuten des Berliner Torhüters Rune Jarstein. Erst lenkte er einen Schuss von Christian Günter über den Kasten (35. ), dann hielt er einen Schlenzer von Terrazzino fest (40.) und schließlich war er auch noch bei einem Schuss von Pascal zur Stelle (45.). „Da hätten wir schon führen müssen“, erklärte Christian Streich, „das ist das einzige, was wir uns ankreiden müssen: dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“

Im Freiburger Stadion sind auch Merguez im Angebot. Die aus Nordafrika stammenden Würste sind richtig scharf, vielleicht hätte man – mit Blick auf ein besseres Omen für die zweite Halbzeit – noch mal zugreifen sollen. Merguez gleich scharfes Spiel? Das wäre denn doch zu viel des Guten an Fleischkonsum gewesen und – Scherz beiseite – richten konnten das ja ohnehin nur die Spieler auf dem Rasen.

Und die Freiburger taten es auch. Die 50. Minute – Christian Günter trat an und wurde von Niklas Stark heftig gerempelt. Schiedsrichter Guido Winkmann deutete sofort auf den Elfmeterpunkt, die Herthaner protestierten und verlangten nach dem Videobeweis. Der Assistent vor dem Monitor in Köln, Fifa-Referee Felix Brych, meldete sich sogleich zu Wort und bestätigte Winkmann. Haberer verwandelte souverän zum 1:0 – und weiter ging es im Einbahnstraßenfußball. Niederlechner legte auf für Mike Frantz, der aus 20 Metern abzog. Jarstein wehrte nach vorne ab, Haberer kam zum Nachschuss, doch er brachte die Kugel nicht am Hertha-Torwart vorbei (69.).

Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass die Berliner an der Dreisam noch was reißen würden. Doch dann kam die 77. Minute – und eine folgenschwere Fehleinschätzung von Julian Schuster. Der SC-Kapitän wollte den Ball ins Toraus laufen lassen, doch dann traf er den kurz zuvor eingewechselten Arne Maier mit der rechten Hand im Gesicht. Elfmeter für Hertha, der Ausgleich? Nein, denn Salomon Kalou schoss den Strafstoß über das Tor.

Die Szene zeigte aber doppelte Wirkung. Die Freiburger verloren ihre Linie, die Berliner witterten Morgenluft. Nur vier Minuten später ging der für Ibisevic eingewechselte Davie Selke im Zweikampf mit Nicolas Höfler zu Boden. Schiedsrichter Winkmann, der aus Nahdistanz freie Sicht hatte ließ weiterspielen, doch einige Sekunden später deutete er erneut auf den Elfmeterpunkt. Aus Köln hatte ihm Felix Brych ein Foulspiel Höflers signalisiert. Wieder trat Kalou an und verwandelte diesmal zum 1:1. Kurz darauf hatte Valentino Lazaro sogar die Möglichkeit zum zweiten Berliner Tor, aber Schwolow parierte. Es wäre auch zu viel des Glücks gewesen für die Hertha.

In den hektischen Schlussminuten lenkte Jarstein dann noch einen Freistoß von Julian Schuster an die Latte (90.) und Frantz schoss aus 22 Metern drüber (90+3). Das war’s, es blieb beim 1:1 – nach scharfer zweiter Halbzeit ein Käseresultat für den SC Freiburg. Das sah denn auch Freiburgs Trainer Christian Streich so: „Das Ergebnis ist völlig daneben für uns.“