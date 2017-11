Freiburg SC Freiburg scheitert gegen Schalker Minimalisten

Der SC Freiburg hatte die besseren Torchancen, traf zweimal die Latte – und verlor prompt gegen den FC Schalke 04 mit 0:1. Vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion erzielte ausgerechnet der Ex-Freiburger Daniel Caligiuri in der 62. Minute das Siegtor für die Gelsenkirchener. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Verteidiger Caglar Söyüncü nach seinem Platzverweis in Stuttgart gesperrt, Stürmer Florian Niederlechner nach dem im Training erlittenen Kniescheibenbruch außer Gefecht, dazu einige Langzeitverletzte – da war Christian Streich wieder mal gefragt. Und wie schon so oft hatte der Freiburger Trainer überraschende Lösungen parat. Die Dreier-Abwehrkette behielt er bei und gab Söyüncüs Platz Caleb Stanko, der bislang freilich nicht als reiner Defensivkünstler bekannt war. Und den Posten im Angriff vertraute er dem von Leicester City ausgeliehenen Polen Bartosz Kapustka an. Ungeachtet der erforderlichen personellen Umstellungen begann der Sportclub engagiert und selbstbewusst. Die Gastgeber bestimmten das Geschehen und hatten durch Robin Koch nach einem Eckball von Julian Schuster sowie Nils Petersen nach einer Vorlag von Kapustka auch zwei Torchancen der Güteklasse „halbgar“. Die erste wirklich vielversprechende Möglichkeit gab es in der 15. Minute, als Mike Frantz einen bis zur Strafraumgrenze überzeugend gespielten Konter mit einem überhasteten Pass in Richtung Petersen abschloss. Der Ball blieb in den Beinen Schalker Abwehrspieler hängen, während etwas weiter hinten Janik Haberer völlig frei stand und sicher der bessere Adressat für Frantz gewesen wäre.



Es dauerte 28 Minuten, bis die Gäste erstmals gefährlich vors Freiburger Tor kamen. Di Santo überlief Schuster, passte flach in die Mitte, wo der Nicolas Höfler und Koch enteilte Konopljanka den Ball an SC-Torhüter Alexander Schwolow vorbei stüpfelte, aber den Pfosten traf. Es war zweifelsfrei ein schöner Angriff der Königsblauen, die Führung wäre allerdings schmeichelhaft gewesen.

Dann waren wieder die Freiburger an der Reihe. Haber und Frantz spielten gepflegten Doppelpass, letzterer hielt aus 18 Metern drauf, doch S04-Keeper Fährmann wehrte den Ball zur Seite ab – freilich genau auf den lauernden Petersen, dessen Nachschuss von Stambouli abgefälscht und damit erst wirklich scharf gemacht wurde. An der Latte war Endstation für die Kugel (32.). Fünf Minuten später schickte Höfler Kapustka auf die Reise, der erst vergeblich flankte, doch dann einen fulminanten Nachschuss losließ – der ebenfalls an die Latte krachte.



Die Freiburger kamen mit Schwung aus der Kabine. Nach einer gelungenen Kopballstafette Haberer-Kapustka steuerte Petersen alleine auf Fährmann zu, doch der Sportclub-Torjäger schloss zu hastig ab und schoss dem Schalker Torwart den Ball gegen den rechten Oberschenkel. Zweimal (Aluminiumtreffer) hätte der SC Freiburg in Führung können, jetzt hätte er das 1:0 machen müssen – doch ausgerechnet dem Torjäger flatterten die Nerven.



Nach einer Stunde dann die nächste Hiobsbotschaft für die Gastgeber. Frantz grätschte gegen Konopljanka und verletzte sich dabei so schwer am Knie, dass er humpelnd vom Feld musste – für ihn kam Amir Abrashi. Zwei Minuten später versuchte sich der Ex-Freiburger Daniel Caligiuri mit einem Schuss von der Strafraumgrenze – und abgefälscht von einem Freiburger Bein lag der Ball plötzlich im Tor. 0:1, unglücklicher hätte es für die Breisgauer nicht laufen können.

Solche Tiefschläge nagen natürlich am Selbstvertrauen. Würde der Sportclub gegen die routinierten Schalker noch mal zurückkommen können? Auf jeden Fall ließen sich die Spieler von Christian Streich nicht hängen. Als Kapustka auf links durchging, verpasste in der Mitte Petersen die Flanke des Polen um eine Stiefelspitze (67.). Dann versuchte es der SC-Trainer in der Schlussviertelstunde mit zwei neuen Offensivkräften. Für Kapustka kam Florian Kath, für Petersen Marco Terrazzino – jedoch vergeblich, weil Haberer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Schuss aus 16 Metern deutlich verzog. So blieb es beim aus Freiburger Sicht bitteren 0:1, über das sich die königsblauen Minimalisten aus Gelsenkirchen natürlich freuten.