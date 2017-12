SC Freiburg schafft nur torloses Remis gegen den HSV: Unsere Spielernoten für die Breisgauer

Trotz mehr Ballbesitz und deutlichem Chancenplus erreicht der SC Freiburg gegen den Hamburger SV nur ein 0:0 – im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig. Die Freiburger Spielernoten von SÜDKURIER-Mitarbeiter Joscha Mittmann.

Alexander Schwolow

Mit einem guten Reflex parierte er zu Beginn der Partie Hunts Schuss aus 11 Metern und vereitelte damit die beste Hamburger Chance. Gegen kaum offensiv agierende Hamburger war der Freiburger Keeper über 90 Minuten wenig gefordert. – Note: 2

Julian Schuster

Der Kapitän, der eigentlich gelernter Mittelfeldspieler ist, hat die Rolle im Abwehrzentrum kängst gut angenommen. Machte einen sehr stabilen Eindruck, gewann wichtige Zweikämpfe und behielt im Aufbauspiel die Übersicht – mit einer Ausnahme gegen Ende des Spiels, als ein Fehlpass in der gegnerischen Hälfte beinahe zu einer Hamburger Konterchance geführt hätte. – Note: 2,5

Robin Koch

Der junge Innenverteidiger, der im Sommer aus der 2. Liga, vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet wurde, hatte den besten Zweikampfwert aller Freiburger. Im Aufbauspiel fehlte manchmal die nötige Ruhe. – Note: 2,5

Caglar Söyüncü

Beim türkischen Nationalspieler, der den verletzten Kempf in der Dreier-Innenverteidigung ersetzte, war die zweite Hälfte die bessere. In Halbzeit eins einige Unsicherheiten und ungenaue Abspiele, später dann mit solider Zweikampfleistung und Gelassenheit im Spielaufbau. – Note: 3

Pascal Stenzel

Wie üblich gehörte ihm die rechte Außenbahn, auf der er forsch begann mit viel Offensivdrang. Hatte im letzten Drittel zwar so manche gute Spielidee, jedoch haperte es dann oft an Absprache und Timing. In der ersten Hälfte versuchte er es gar selbst mit einem Distanzschuss, der knapp am rechten Pfosten vorbei ging. Defensiv konnte er zweimal nicht mit Gegenspieler Kostic mithalten und ließ so zwei gute Hamburger Chancen zu. – Note: 3

Nicolas Höfler

Ein stetiger Ruhepol im Freiburger Spiel, und das im guten Sinne! Immer anspielbar, mit guter Übersicht und genauen Pässen. Auch in den Zweikämpfen ordentlich. Hatte in der 69. Minute eine gute Chance, als er nach Abpraller aus der zweiten Reihe frei zum Schuss kam, den Ball aber nicht richtig traf und ihn links neben den Pfosten setzte – Note: 3

Christian Günter

Hat der Außenverteidiger erst mal zum Sprint angesetzt, merkt jeder Gegenspieler schnell, dass Günter kaum mehr zu stoppen ist. So erfuhren es ein ums andere Mal die Hamburger, die seine Sololäufe auf der linken Außenbahn nicht zu unterbinden wussten. Kreierte gleich mehrere gute Strafraumszenen, die allerdings weder er noch seine Mitspieler verwerten konnten. Trotz großem Offensivaufwand vernachlässigte er die Defensivarbeit nicht. – Note: 2

Janik Haberer

Der Offensivmann startete neben Höfler in der Mittelfeldzentrale und übernahm eine deutlich defensivere Rolle im Freiburger Spiel als üblich. Agierte bissig und mit gesunder Härte im Zweikampf. Auf ungewohnter Position stimmte nicht jedes Abspiel, dazu vergab er nach starker Balleroberung und anschließendem Doppelpass mit Ravet die beste Freiburger Chance, weil er aus gut 10 Metern den am Boden liegenden Papadopoulos anschoss. – Note: 3

Marco Terrazzino

Sorgte in der ersten Halbzeit für Wirbel in und um den Hamburger Strafraum, seine Aktionen waren jedoch nicht zwingend genug. In den zweiten 45 Minuten mit wenig Wirkung, wurde folgerichtig nach 70 Minuten gegen Kath ausgewechselt – Note: 3,5

Nils Petersen

Spulte auch gegen Hamburg wieder einige Kilometer ab und arbeitete in vorderster Reihe energisch gegen den Ball. War oft Anspielstation und konnte die meisten Freiburger Torschüsse verbuchen, doch auch ihm fehlte es an finaler Präzision. Solide Leistung. – Note: 2,5

Yoric Ravet

Das erste Mal seit seinem Platzverweis gegen Dortmund am 3. Spieltag stand der Franzose, der im Sommer von den Young Boys Bern gekommen war, in der Startformation. Konnte in der Offensive einige Akzente setzen – gute Sprints, zwei Torabschlüsse und zwei gute Torschussvorlagen. Mit seiner Leistung zeigte er, dass er eine gute Option für die Freiburger Offensive ist. – Note: 2,5

Florian Kath

Er ersetzte in der 70. Minute Terrazzino, konnte sich jedoch nicht mehr entscheidend einbringen und bleibt ohne Benotung.

Tim Kleindienst

Er kam nach 79 Minuten für Ravet in die Partie, um mit seiner Kopfballstärke der Offensive zu helfen. Auch für ihn keine Benotung mehr.