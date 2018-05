Nach 45 Minuten steht es 0:0 und noch sind die letzten Zweifel nicht verjagt. 20 Minuten in der zweiten Halbzeit später aber ist es klar: Der SC Freiburg führt durch Tore von Höfler und Kleindienst 2:0 gegen den FC Augsburg und hat damit den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. 24 000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwaldstadion sind aus dem Häuschen. Aus Freiburg Ralf Mittmann

Nicht verlieren und damit drinbleiben in der Bundesliga, nur ein Pünktchen gegen Augsburg und Erstligist bleiben – hört sich leicht an und ist doch so schwer. Den Spielern des SC Freiburg scheinen die Beine schwer zu sein, was vielleicht eine Folge der schwülwarmen Temperatur von 26 Grad Celsius sein könnte. In Wirklichkeit aber ist es dieses unbestimmte Angstgefühl, am letzten Spieltag womöglich doch noch zu verlieren, was man sich so unendlich schwer erarbeitet hat: Platz 15 und der direkte Klassenerhalt.

Ob die Manen von Sportclub-Trainer Christian Streich die Information bekommen hatten, dass der VfL Wolfsburg schnell mit 1:0 in Führung gegangen war gegen den 1. FC Köln und damit ein Freiburger Rückstand gleichbedeutend wäre mit dem Abrutschen auf den Relegationsrang, entzieht sich allgemeiner Kenntnis. Vermutlich eher nicht, aber Kapitän Mike Frantz und seine Kameraden agieren, als wüssten sie es. Vorsichtig, ohne Risiko, bisweilen gar ängstlich, in der Vorwärtsbewegung ohne jeglichen Druck auf die gegnerische Abwehrreihe.

Gut nur für die Breisgauer, dass auch der FC Augsburg nicht den bedingungslosen Vorwärtsgang sucht und sich so streckenweise ein belangloses Geplänkel in Mittelfeldregionen entwickelt. Lediglich einmal gibt es eine Gefahrensituation vor dem Freiburger Tor, als an der Mittellinie Marco Terrazzino den Ball verloren hatte und nach einem Abpraller im Strafraum FCA-Torjäger Alfred Finnbogason an die Kugel kommt. Der Isländer zieht direkt ab, aber SC-Torhüter Alexander Schwolow ist auf dem Posten und lenkt den Schuss um den Pfosten. Gespielt sind da zehn Minuten, bis auch der Sportclub zu seiner ersten Gelegenheit kommt, müssen weitere 29 Minuten vergehen. Terrazzino schlägt einen Freistoß nach links in den Strafraum, von dort köpft Marc-Oliver Kempf den Ball in den Fünfmeterraum, wo ihn Manuel Gulde ebenfalls per Kopf Richtung Tor bugsiert. Es ist allerdings zu wenig Druck hinter dem Kopfball des SC-Verteidigers, weshalb Torwart Andreas Luthe noch abwehren kann.

Die Freiburger Fans spüren die Verunsicherung in den Reihen ihrer Liebling und geben ihr Bestes, um ihnen Rückhalt zu vermitteln. Um 16.06 Uhr stehen alle SC-Fans und klatschen im Stakkato, um zu zeigen, wir sind da, wir sind bei, wir sind mit euch. Die beste Nachricht kommt derweil aber wieder aus Wolfsburg, wo dem 1. FC Köln der Ausgleich gelungen ist. Halbzeit 0:0 in Freiburg, alles gut, aber noch nichts wirklich in trockenen Tüchern. Ein Tor für Augsburg hier, ein Tor für Wolfsburg dort, schon wäre die Katastrophe Relegation am Horizont.

Eine unangenehme Situation für die Freiburger, die einerseits auf gar keinen Fall ins offene Messer laufen durften, andererseits aber mit einem 1:0 einen riesengroßen Schritt ans rettende Ufer machen könnten. Wie herangehen? Auf jeden Fall mit denselben elf Akteuren, obwohl mit Terrazzino, Tim Kleindienst und Lukas Kübler drei echt neben der Kappe stehen. Dann die 49. Minute. Frantz wird auf Rechtsaußen gefoult, doch Schiedsrichter Bastian Dankert lässt Vorteil laufen, weil Janik Haberer an den Ball kommt. Dessen Flanke bekommt Nils Petersen nicht unter Kontrolle, aber er verliert auch die Kugel nicht und leitet sie geschickt zurück zu Haberer. In dessen erneute Flanke springt, einem Kamikaze gleich, Nicolas Höfler und er erwischt den Ball mit der linke Pike voll – unhaltbar, Tor, 1:0. Um 16.36 Uhr scheint die Sonne jetzt aber so richtig in Freiburg. Daran kann auch die neuerliche Führung der Wolfsburger gegen Köln nichts ändern.

Und schon gar nicht mehr nach 65 Minuten. Da setzt sich ausgerechnet Kleindienst im Alleingang durch und schiebtt Luthe den Ball durch den Hosenladen zum 2:0 ins Tor. „Nie mehr zweite Liga“ sangen die SC-Fans, bereits um 16.53 Uhr ist das Realität.

Um 17.18 Uhr ist Schluss. Eine unglaublich intensive, schwierige, mit teils geradezu unglaublichen Nackenschlägen versehene Saison endet für den SC Freiburg mit tiefen Glücksgefühlen – und dem verdienten Lohn: Klassenerhalt!

