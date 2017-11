Freiburg SC Freiburg mit starker zweiter Halbzeit: Unsere Spielernoten für die Breisgauer gegen Mainz

Durchwachsene erste, sehr gute zweite Halbzeit: Der SC Freiburg holte mit dem 2:1 gegen Mainz 05 seinen zweiten Saisonsieg. Angeführt vom überragenden Nils Petersen zeigten auch andere Freiburger gute Leistungen – hier die Spielernoten von SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Alexander Schwolow

Laut Statistik hatte Mainz 16 Torschüsse, abwehren musste Freiburgs Torhüter allerdings nur wenige, weil die meisten das Ziel verfehlten. Seine beste Szene hatte Schwolow in der 74. Minute. Da stand er weit vor seinem Kasten, was Gbamin zu einem Schuss aus 55 Metern verleitete. Der SC-Keeper hetzte dem ihn überfliegenden Ball vergeblich hinterher, doch als der von der Latte abprallte und Kodro unbedrängt köpfen konnte, warf sich Schwolow wagemutig in die Flugbahn und verhinderte das 1:1. Alleine dafür kriegt er die Note 1.





Julian Schuster

Hatte Licht und Schatten in seinem Spiel. Verschätzte sich mehrere Male bei hohen Pässen der Mainzer, was zu gefährlichen Situationen führte. Rettete dann wieder mit einer grandiosen Grätsche, als Kollege Stenzel gepatzt hatte. Durfte sich gleich dreimal mit Freistößen aus 20 Metern versuchen – dreimal kam nichts dabei heraus. – Note: 3





Robin Koch

Alle Achtung. Was der junge Bursche zeigte, war richtig stark. Drei von vier Zweikämpfen entschied der aus Kaiserslautern gekommene Innenverteidiger für sich, das war der Bestwert. Und vorne segelte ein Kopfball von Koch knapp über das Tor – Note: 1,5

Marc-Oliver Kempf

Gewohnt kopfballstark, sehr präsent auch in Zweikämpfen am Boden – defensiv also wenig zu mäkeln. Allein die vielen Fehlpässe, die der Linksfuß produzierte, trüben den Gesamteindruck. – Note: 3,5



Pascal Stenzel

Begann fahrig, legte nach nur 70 Sekunden dem Gegner per missglücktem Einwurf (!) die Chance zum frühen Tor auf. Patzte in Halbzeit eins noch weitere Male, ehe er sich im zweiten Durchgang wie nahezu alle Freiburger steigerte und offensive Impulse gab. – Note: 3





Nicolas Höfler

Begann überragend – und ließ nicht nach. Hatte die meisten Ballkontakte aller Sportclubler, war laufstark, gewohnt sicher im Umgang mit der Kugel und dazu mit dem richtigen Biss im Zweikampf. Seine konsequente Balleroberung in der 90. Minute ermöglichte den siegbringenden Konter zum 2:0 durch Kath. – Note: 1





Christian Günter

Starke Leistung auf der linken Außenbahn. Marschierte vor allem in Halbzeit zwei wie ein Duracell-Hase – unermüdlich, mit langem Atem. Nach Höflers Ballgewinn war es Günters im perfekten Moment gespielter Pass, der Kath zum 2:0 auf und davon ziehen ließ. – Note: 2



Bartosz Kapustka

Durfte nach seinem beherzten Teilzeitauftritt mit Tor beim 1:3 in Wolfsburg wieder von Anfang an ran. Der Pole war diesmal aber ohne Fortune, hatte auch in Zweikämpfen meist das Nachsehen und musste zur Halbzeit raus für Ryan Kent. – Note: 4,5



Janik Haberer

Lief, rackerte, schoss, foulte, meckerte – in jeder Hinsicht ein Aktivposten. Man sieht ihm an, dass er einen Sprung gemacht hat, Haberer traut sich immer mehr zu, wenn auch nicht alles klappt. Ein 16-Meter-Schuss in der Schlussphase rauschte knapp über den Balken. – Note: 2,5



Marco Terrazzino

Quirlig, stark am Ball, im Zentrum auch wichtig in der Defensivarbeit. Ein starker Auftritt des kleinen Mittelfeldwuslers. Lediglich ein Tor fehlte zur Krönung. Zweimal war die Chance gegeben, einmal missriet ihm der Schuss, einmal sauste die Kugel knapp am Pfosten vorbei. – Note: 2





Nils Petersen

Bekam nach der Partie ein Sonderlob von Trainer Christian Streich – und das völlig zu Recht. Lief weit mehr, als ihm alle zutrauten, war immer hellwach, was sich in der 51. Minute besonders auszahlte. Als Latza zu seinem Torhüter Zentner zurückspielen wollte, spritzte Petersen dazwischen, umkurvte den Keeper und schob den Ball zum 1:0 ins leere Tor. „Der Nils ist einer, der immer vorangeht“, sagte Streich. Und wie! – Note: 1



Ryan Kent

Die Leihgabe vom FC Liverpool kam in der zweiten Halbzeit für Bartosz Kapustka, die Leihgabe von Leicester City. Machte es besser als sein Vorgänger, ohne allerdings die großen Akzente zu setzen. Und als er kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, versagte ihm Schiedsrichter Siebert auch noch den Freistoßpfiff. – Note: 3,5





Florian Kath

Kam in der 87. Minute für Janik Haberer aufs Feld, was normalerweise nicht mehr zu für eine Benotung reichen kann. Es sei denn, man schießt ein Tor! Genau das gelang dem jungen Angreifer knappe drei Minuten, nachdem er den Rasen betreten hatte. Pass von Günter, Solo von Kath, Tor, 2:0, die Entscheidung. Dafür gibt’s die Sprintnote 1!





Caleb Stanko ersetzte in der 79. Minute Terrazzino und ließ nichts anbrennen. Keine Benotung mehr.