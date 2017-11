Sport SC Freiburg mit Schwachpunkten: Unsere Spielernoten für die Breisgauer gegen Schalke

Gegen Schalke 04 hatte der SC Freiburg die besseren Chancen, die drei Punkte gingen trotzdem nach Gelsenkirchen. Ein abgefälschter Schuss von Ex-Freiburger Daniel Caligiuri besorgte in der 62. Minute die Entscheidung. – hier die Spielernoten von SÜDKURIER-Mitarbeiter Joscha Mittmann:



Alexander Schwolow

Bis auf einen ungefährlichen Distanzschuss von S04-Verteidiger Naldo gab es für den SC-Keeper nichts zu halten. Beim Gegentreffer war er machtlos, da Caligiuris Schuss von einem Mitspieler unhaltbar abgefälscht wurde. – Note: 3



Caleb Stanko

Gegen Schalke kam es zum Saisondebüt für den US-Amerikaner. Auf ungewohnter Position in der Freiburger Dreierkette tat sich der defensive Mittelfeldmann nicht immer leicht. Absolvierte eine ordentliche Partie, seine Leistung war aber nicht gut genug, um über eine Notlösung hinauszukommen. – Note: 3,5



Julian Schuster

Versuchte stets das Spiel von hinten heraus aufzubauen und suchte die immer wieder freistehenden Mittelfeldmänner Frantz und Höfler, die dann das Spiel in die gegnerische Hälfte leiten sollten. In der Defensive hatte er – bis auf einen Patzer gegen Di Santo, der zur besten Schalker Chance führte – keine Probleme. – Note: 3,5



Robin Koch

Der einzige etatmäßige Innenverteidiger in der Dreier-Abwehrkette der Breisgauer machte eine gute Partie. Pass- und zweikampfsicher bewältigte er alle Defensivaufgaben souverän. So abgeklärt wie er sich im Freiburger System verhält, glaubt man kaum, dass er gegen die Schalker erst sein drittes Spiel für den SC Freiburg bestritt. – Note: 2



Pascal Stenzel

War viel unterwegs, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und konnte auch die meisten für sich entscheiden. Dank seiner Ruhe am Ball und seinen sicheren Abspielen ergaben sich über seine rechte Seite viele Raumgewinne. – Note: 2,5



Mike Frantz

Erfüllte seine Rolle im Raum zwischen Abwehr und Angriffskette bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechselung in der 60. Minute bestens. War an fast allen guten Freiburger Angriffen beteiligt. Prüfte nach gutem Doppelpass mit Haberer Schalke-Torhüter Fährmann mit einem satten Abschluss – der folgende Nachschuss von Petersen landete nur an der Latte. In dieser Form ist es schade, dass er dem Sportclub die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird – Verdacht auf Innenbandriss. – Note: 2



Nicolas Höfler

Gewohnt ballsicher und gegen Schalke mit dem richten Maß an Aggressivität im Zweikampf und Ruhe im Spielaufbau. Defensiv war ihm kein Vorwurf zu machen, in der Offensive setzte er mit überraschenden Pässen einige gute Akzente. – Note: 2,5



Christian Günter

War oft im Privatduell mit dem Ex-Mannschaftskollegen und späteren Siegtorschützen Daniel Caligiuri anzutreffen. Diese Zweikampfbilanz gestaltete sich über 90 Minuten ausgeglichen. Die meisten und gefährlichsten Schalker Angriffe liefen über seine linke Abwehrseite. Dazu konnte er sich zu selten in zwingenden Offensivaktionen einbringen. – Note: 4



Bartosz Kapustka

Startelfdebüt für den Leihspieler aus Leicester. Ersetzte den verletzten Niederlechner würdig. Arbeitete 75 Minuten bis zu seiner Auswechslung sowohl nach vorne als auch nach hinten. Bereitete im Zusammenspiel mit Haberer die beste Freiburger Chance durch Petersen vor. Hätte seine gute Leistung beinahe selbst noch mit einem Tor belohnt, doch sein Schuss vom linken Strafraumeck prallte an den Querbalken. – Note: 2



Janik Haberer

Rückte auf die Außenposition im Dreier-Angriff der Breisgauer und machte im Zentrum Platz für Stoßstürmer Petersen. Wirkte oft zu langsam und nicht zwingend genug in seinen Aktionen. Dazu kamen schlecht getimte Zweikämpfe, woraus unnötige Fouls resultierten. An den zwei besten Freiburger Chancen war er zwar direkt oder indirekt beteiligt, in der Summe gelang ihm jedoch zu wenig. – Note: 4



Nils Petersen

Aufgrund der Personalsituation beim Sportclub brachte Trainer Christian Streich seinen Edeljoker von Anfang an. Hatte Schwierigkeiten gegen seinen körperlich überlegenen Gegenspieler Naldo, ließ sich allerdings im Laufe des Spiels einiges einfallen, um den Ball trotz der körperlichen Defizite zu behaupten. Verpasste die zwei größten SC-Chancen. Nach Fährmanns Parade gegen Frantz konnte er den Nachschuss nur ans Aluminium setzen. Von Haberer und Kapustka freigespielt, scheiterte er in der 50. Minute im Eins-gegen-Eins an Fährmann. Mindestens einer der beiden muss rein! – Note: 3,5



Amir Abrashi

Ersetzte nach 60 Minuten den verletzten Frantz im zentralen Mittelfeld. Nach dem Gegentor nur zwei Minuten später ging im Freiburger Spiel nicht mehr viel. Auch Abrashi konnte keine Akzente mehr setzen. Sein Teileinsatz wird mit Note 3 bewertet.



Florian Kath

Sollte nach 75 Minuten Debütant Kapustka ersetzen und für frischen Wind in der Offensive sorgen. Dabei herum kam aber eher ein laues Lüftchen. Für die Viertelstunde gibt es allerdings keine Bewertung.



Marco Terrazzino

Nach 78 Minuten für Petersen gekommen, konnte er nichts Nennenswertes mehr beitragen und bleibt ohne Bewertung.