Hamburg SC Freiburg kassiert auch in Hamburg Niederlage

Niederlage Nummer fünf in Serie für den SC Freiburg. Trotz einer guten ersten Halbzeit, in der man es versäumte, aus besten Chancen ein oder mehrere Tore zu erzielen, verlor die Mannschaft von Trainer Christian Streich beim Hamburger SV mit 0:1. Die Lage wird für die Breisgauer immer prekärer. Aus Hamburg berichtet Ralf Mittmann.

Wer von den rund 2500 mitgereisten Freiburger Schlachtenbummlern, darunter auch fünf Kicker des Bodensee-Bezirksligisten SV Orsingen-Nenzingen, befürchtet hatte, der Sportclub könnte nach der schwachen Leistung beim 0:2 in Mainz auch in Hamburg verunsichert zu Werke gehen, sah sich angenehm überrascht. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich, der Julian Schuster erstmals seit langer Zeit wieder in die Startelf beförderte und im 4-4-2-System Lukas Kübler für Pascal Stenzel rechts verteidigen ließ, hielt von Beginn an gut dagegen. Der HSV kam in einer stürmischen Anfangsoffensive zwar zu einer guten Chance für Matti Steinmann, der aus zwölf Metern verzog (10.), danach aber hatten die Gäste aus dem Breisgau zunehmend mehr von der Partie.

Und die Freiburger erspielten sich dann auch tatsächlich gute Gelegenheiten, den Ball endlich mal wieder im Tor zu versenken. In der 29. Minute konnte Papadopoulos gerade noch vor dem einschussbereiten Nils Petersen klären, eine Minute später beförderte Caglar Söyüncü nach einem Schuster-Freistoß einen Kopfball genau in die Arme von HSV-Keeper Julian Pollersbeck. Nach 35 Minuten hätte es dann wirklich 1:0 für den SCF stehen müssen, doch erneut hatte Pollersbeck etwas dagegen. Nach herrlichem Pass von Petersen scheiterte Janik Haberer aus zwölf Metern am Hamburger Schlussmann, den Abpraller schickte Nicolas Höfler per Flugkopball wieder Richtung Tor, doch Pollersbeck bekam auch da die rechte Hand noch dran, und als dann Lucas Höler abstauben wollte, schob er im Fallen die Kugel endgültig in die Arme des HSV-Torwarts.

Alleine ihrem jungen Torwächter hatten es die Hamburger zu verdanken, dass sie zur Pause nicht zurücklagen. Die größte Glanztat vollbrachte er in der 42. Minute. Gideon Jung hatte eine eigentlich missglückte Flanke von Tim Kleindienst durch den Fünfmeterraum kullern lassen, Petersen war reaktionsschnell mit der Fußspitze dran, doch Pollersbeck eben auch. Und in der 43. Minute wurde Haberers Schussversuch von der Strafraumgrenze aus geblockt. Fazit der ersten 45 Minuten: Ein couragierter Auftritt des SC Freiburg, nur eben ohne Tor.

Hamburg mit mehr Tempo im zweiten Durchgang

Und das rächte sich schon kurz nach Wiederbeginn. Es war ziemlich klar, dass der Hamburger SV direkt versuchen würde, nochmals Druck aufzubauen. Das gelang, weil einerseits die Hanseaten mehr Tempo machten und andererseits die Freiburger in mehreren Zweikämpfen plötzlich zu zögerlich agierten. So entstand dann auch das 1:0 in der 54. Minute. Weder Kübler noch Söyüncü brachten den Ball aus der Gefahrenzone, Lewis Holtby schaltete am schnellsten, lief im Zickzack an den Freiburgern vorbei und spitzelte den Ball an SC-Torwart Alexander Schwolow vorbei.

Der HSV setzte jetzt alles daran, nachzulegen, es hagelte sozusagen Eckbälle, aus einem 3:1 zur Halbzeit wurde innerhalb von 20 Minuten ein 8:1. In der 59. Minute hatte Steinmann das 2:0 auf dem Fuß, doch der junge HSVer schoss aus sieben Metern über den Querbalken. Fünf Minuten später tanzte Tatsuya Ito zwischen Kübler und Manuel Gulde hindurch, doch Schwolow war mit einem Reflex zur Stelle.

Der Sportclub Freiburg hatte sich überrumpeln lassen. Nichts mehr zu sehen von der Souveränität der ersten Hälfte, eigene Angriffe fanden bis zur 70. Minute überhaupt nicht mehr statt. Auch Mike Frantz, der nach 63 Minuten für Höler aufs Feld kam und damit sein Comeback nach einem halben Jahr Verletzungspause gab, konnte da keine Akzente setzen.

Söyüncü sieht Gelb-Rot

In Minute 71 kam es dann wieder knüppeldick für die Freiburger. Söyüncü, von Schiedsrichter Benjamin Cortus bereits in der 5. Minute verwarnt, wurde vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vom Platz geschickt – nach einem Allerweltsfoul gegen Filip Kostic, der sich zudem selbst beim Freiburger eingehakt und einen bewusst theatralischen Sturz hingelegt hatte. Das erzürnte die leidgeplagten Freiburger vor allem auch deshalb, weil wenige Minuten zuvor Steinmann nach einem derben Foul an Frantz ohne Karte davonkam – auch für den Hamburger wäre das Gelb-Rot gewesen.

Nur noch zu zehnt, wehrten sich die Freiburger endlich beherzter. Nach Flanke von Christian Günter ergab sich noch eine Kopfballchance für Kleindienst, der die Kugel aber deutlich übers Tor setzte. In der 90. Minute verdaddelten Bobby Wood und Kostic nach einem Konter das sichere 2:0. Aber das war letztlich egal, weil in der letzten der vier Nachspielminuten der aufgerückte Torhüter Schwolow den Ball aus 14 Metern über das Tor drosch. Es war tatsächlich eine sehr gute Schussgelegenheit, aber der Freiburger Keeper ist eben kein Stürmer.

Nach der fünften Niederlage in Serie, drei davon gegen andere Abstiegskandidaten, wird die Situation für den SC Freiburg immer prekärer. Zwar sind es immer noch fünf Punkte Abstand auf den HSV, der von seinen drei verbleibenden Spielen zwei auswärts bestreiten muss, aber gegen den 1. FC Köln am nächsten Samstag muss nun ohne Wenn und Aber ein Sieg für die Schwarzwälder her.