Freiburg SC Freiburg im Abstiegskampf: Es ist eine Qualitätsfrage

Der SC Freiburg will die Wende im Kampf gegen den Abstieg beim heutigen wichtigen Heimspiel gegen Schlusslicht Köln.

Nein, über unglückliche Schiedsrichterentscheidungen wollen sie in Freiburg nicht mehr reden. Die entsprechenden Debatten hat Kapitän Julian Schuster schon vor einer Woche als „Ablenkungsmanöver“ gebrandmarkt. Auch Christian Streich – dem das vom Naturell her nicht leicht fällt – hat sich in den letzten Tagen mehrfach auf die Zunge gebissen. „Wir kümmern uns am besten um die Dinge, die wir selbst beeinflussen können“, sagt der SC-Trainer vor dem wichtigen Spiel heute (15.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten aus Köln.

Derzeit steht Freiburg nach einer Negativserie von nur einem Zähler aus den letzten sieben Spielen auf dem Relegationsplatz. Dementsprechend mies ist die Stimmung an der Schwarzwaldstraße, wo es den Verantwortlichen schwer fällt, optimistische Statements abzusondern. Dabei liegt der HSV immer noch fünf Punkte hinter Freiburg. Um direkt abzusteigen, müsste es also schon ganz dumm laufen. Selbst im Dreikampf um Platz 16 hat der Sportclub keine ganz schlechten Karten. Wolfsburg reiht einen kraftlosen Auftritt an den nächsten. Und Mainz hat im Vergleich zum Sportclub das schwerere Restprogramm. Doch auch der Sportclub hat derzeit keine guten Argumente. Die ersten drei von vier aufeinanderfolgenden Spielen gegen Abstiegskonkurrenten (Wolfsburg, Mainz, HSV) gingen allesamt verloren, ohne dass man dabei auch nur ein Tor erzielt hätte. Vor allem in der Offensive fehlt es an Qualität. Lucas Höler, Tim Kleindienst und Marco Terrazzino bringen es zusammen auf 52 Bundesliga-Einsätze, doch einen Treffer hat keiner von ihnen erzielt. Nach der im Oktober erlittenen schweren Knieverletzung von Florian Niederlechner, Freiburgs mit elf Treffern erfolgreichstem Schützen der vergangenen Spielzeit, wurde es zudem versäumt, im Winter adäquaten Ersatz zu verpflichten. Alles in allem fehlt es dem Kader also schlicht an Qualität, vor allem in der Breite. Um in der derzeitigen personellen und mentalen Verfasstheit überhaupt zu punkten, darf es also zu keinen Störgeräuschen kommen. Doch immer wieder unterlaufen einzelnen Spielern schlimme Fehler, die zu Gegentoren führen. „Man kann nicht bestreiten, dass einige Spieler zu Hause besser spielen“, hat Streich erkannt.

Alles in allem könnte es also bessere Ausgangslagen geben vor dem vierten Spiel in Folge gegen einen Abstiegskandidaten. Zumal ja selbst der 1. FC Köln noch in der Liga bleiben könnte, wenn er selbst drei Mal gewinnt und alle anderen mitspielen. Immerhin: Mit Frantz hat sich ein wichtiger Spieler zurückgemeldet, der seit dem 11. Spieltag verletzt war. Ravet, den man dringend bräuchte, wird aber erneut ausfallen. Vielleicht lohnt ja ein Blick aufs Hinspiel am 10. Dezember. Beim Debüt von Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck führte dessen Team 3:0, am Ende gewann Freiburg mit 4:3. „Ein turbulentes Spiel“, erinnert sich Streich, der nichts dagegen hätte, wenn es heute wieder hoch hergeht. Vorausgesetzt, der Sportclub schießt auch diesmal ein Tor mehr als die Kölner. „Das wird ein schwieriges Spiel“, weiß Streich. „Aber das ist jetzt egal. Wir werden kämpfen.“