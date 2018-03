Berlin SC Freiburg holt einen Punkt in der Hauptstadt

Auch ein torloses Spiel kann zufrieden machen. Mit einem 0:0 bei Hertha BSC holt der SC Freiburg vor 38 625 Zuschauern im Berliner Olympiastadion einen Zähler, der ihn auf fünf Punkte Distanz zum Relegationsplatz bringt. Es berichtet Ralf Mittmann.

Ein Blick auf die Freiburger Aufstellung lehrt sofort: Sportclub-Trainer Christian Streich setzt erst mal auf eine defensivere Variante. Rechts verteidigt Lukas Kübler für Pascal Stenzel und im Mittelfeld ist kein Platz für Nicolas Höfler. Dass Yoric Ravet gar nicht erst im Kader ist, überrascht ebenfalls, allerdings gibt es dafür einen guten Grund. Der Franzose leidet an einer Muskelverhärtung und muss deshalb passen.

Also defensiv aufgestellt, aber deshalb nicht unverwundbar – so lautet die Zwischenbilanz nach einer halben Stunde. Vor allem auffällig ist, dass die Freiburger nicht richtig in die Zweikämpfe kommen – oder soll man es anders formulieren? Sie sind zu zaghaft in den Duellen Mann gegen Mann und darüber hinaus vertändeln sie auch noch mehrmals leichtfertig den Ball. Das führt logischerweise zu Chancen für die Hertha.

Der Reihe nach: Lazaro schüttelt Amir Abrashi im Laufduell ab, schießt aus 16 Metern, doch Alexander Schwolow im SC-Kasten pariert sicher (6.). Als sich Robin Koch zwanzig Meter vor dem eigenen Strafraum die Kugel von Ibisevic abluchsen lässt, kommt Sekunden später Weißer zum Abschluss – Schwolow wehrt zur Ecke ab (18.). Eine Minute später verfehlt wieder Weißer, von keinem Freiburger gestört, aus 18 Metern das Tor. Dann verliert Caglar Söyüncü im eigenen Strafraum den Ball an Lazaro, doch Ibisevic grätscht an dessen scharfer Flanke vorbei (23.). Und auch die fünfte Torgelegenheit im Spiel gehört den Gastgebern. Erst tunnelt Weißer Gegenspieler Christian Günter, dann schießt Ibisevic durch die Beine von Söyüncü aufs Tor, aber Schwolow ist weiter aufmerksam (26.).

Bis dahin ist von Freiburger Angriffsaktionen rein gar nichts zu sehen. Das ändert sich erst in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit. Nach einem feinen Pass des für den verletzten Abrashi aufs Feld gekommenen Höfler wird der Schuss von Jannik Haberer vom Berliner Verteidiger Rekik abgeblockt (41.). Und als in der 45. Minute Tim Kleindienst nach sauberer Vorarbeit von Günter abzieht, wird sein Schuss ebenfalls geblockt. Mit dem 0:0 zur Pause darf der SC Freiburg sehr zufrieden sein.

Der zweite Durchgang beginnt gleich wieder mit einer Chance für die Hertha. Weißer flankt, Ibisevic rutscht am Ball vorbei, Glück für die Gäste. Danach zeigen sich die Freiburger mutiger. Erst zischt ein 20-Meter-Schuss von Günter knapp über den Querbalken, danach schaffen die Breisgauer einen Hattrick – drei Eckbälle in Serie, womit auch diese Bilanz ausgeglichen ist.

Nach einer Stunde ist Hertha-Trainer Pal Dardai mit seiner Geduld am Ende. Der Ungar wechselt seine beiden Stürmer, Ibisevic und Kalou, aus und bringt für sie Selke und Duda. Selke steht auch gleich im Mittelpunkt. Als Söyüncü mit einem vehementen Befreiungsschlag klärt, liegt der Berliner plötzlich am Boden. Kurz werden Erinnerungen ans Hinspiel wach – in Freiburg hatte Selke einen Strafstoß geschunden, der den Berlinern zum damaligen Endstand von 1:1 verhalf. Diesmal ist ein Elfmeter zu Recht kein Thema für Schiedsrichter Jablonski.

Nach 66 Minuten wechselt Dardai zum dritten Mal, für Maier kommt der ehemalige Freiburger Vladimir Darida. Und die Neuen beleben das Berliner Offensivspiel auch. Der Druck auf das Freiburger Tor wird größer, ohne dass sich freilich klare Einschussmöglichkeiten ergeben. Nach 74 Minuten versucht es Lazaro mit einem Schlenzer aus zwölf Metern, Schwolow hat keine Mühe damit.

Doch das Berliner Aufbegehren entpuppt sich als Strohfeuer, mit jeder Minute mehr verliert die Hertha den Zugriff auf die Partie. Und prompt hat der SC Freiburg die größte Chance des zweiten Abschnitts. Günter leitet einen Konter ein, der für Lucas Höler eingewechselte Florian Kath passt sofort flach in den Strafraum auf Kleindienst, doch der verstolpert den Ball. Das hätte nach 80 Minutendie Führung für den Sportclub sein können. Hätte – war es aber nicht.

Dann ist Schluss. Nach einer zähen Darbietung endet das Spiel 0:0. Es hätte, um es den Leistungen angemessen ironisch zu formulieren, auch andersherum ausgehen können.