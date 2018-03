Am Freitagabend trifft der SC Freiburg auf den VfB Stuttgart. Das Spiel im Schwarzwaldstadion beginnt um 20.30 Uhr. Wer gewinnt das Derby? In der Sportredaktion gibt es unterschiedliche Meinungen.

Ralf Mittmann: Der Badener siegt, weil „de Nils“ trifft

Mal wieder Derbystress. Im Spiel gewiss, aber vor dem Spiel auch schon – weil sich hier wie dort die Fans heißreden. Badener und Schwaben bilden zwar Baden-Württemberg, aber überall sagen sie dem anderen, darauf brauche er sich nix einzubilden. Wenn sie sich dann in den Trikots ihrer Clubs gegenüberstehen, genügt ein schwäbisches „Ihr Badenser!“, um für Furor zu sorgen. Badenser gibt’s in Baden nicht, weil es ja auch keine Heilbronnser oder Frankfurtser gibt. Da kommt einem genervten BadenER schnell ein „Sauschwob!“ über die Lippen, nur um sich mit diabolischem Grinsen gleich selbst zu korrigieren – das sei eigentlich falsch, weil es ja auch keine weißen Schimmel gebe.

Stop, es geht um Fußball! Unter diesem Text legt Kollege Salzmann dar, warum Stuttgart in Freiburg gewinnen wird. Die Schwaben unter Tayfun Korkut sechs Spiele ohne Niederlage? Heißt das nun, dass der VfB mit dem neuen Trainer nie mehr verliert? Nein, heißt es selbstverständlich nicht! Und Korkut hat noch nie in Freiburg gewonnen! Gut, er ist da nur zweimal angetreten, mit Leverkusen gab’s ein 1:2, mit Hannover ein 2:2 – aber it gwunne isch it gwunne! Viel wichtiger freilich: Haben die Stuttgarter einen Petersen? Nein, haben sie nicht! Und „de Nils“, wie sie ihn liebevoll nennen, ist derzeit der erfolgreichste deutsche Stürmer – mit zwölf Treffern, das ist mehr als die Hälfte aller VfB-Tore. Der SC Freiburg hat zu Hause nur gegen Bayern und Schalke verloren, der VfB vor den höchst glücklichen Siegen in Augsburg und Köln aus elf Spielen auswärts nur zwei Pünktchen geholt. Weil Baumgartl weiter fehlt, muss Badstuber, davor auf der Sechs, wieder als Innenverteidiger ran. Prognose: Er verursacht den Elfmeter, den Petersen zum 1:0-Siegtor verwandelt.

Dirk Salzmann: Der Schwabe siegt, weil er nicht muss

Noch vor wenigen Wochen war dieser alte Witz in Stuttgart aktueller denn je: Ein Stürmer des VfB hat miserabel gespielt, schiebt aber die ganze Schuld auf den Schiedsrichter. In der Kabine meint er zum Trainer: „Dem Kerl trete ich in den Hintern!“ Antwortet der Trainer: „Bei deiner Treffer-Quote verfehlst du den doch auch!“

Nun, die Trefferquote der Schwaben ist weiterhin miserabel, lediglich der Hamburger SV ist in der Offensive noch ungefährlicher. Aber seit Tayfun Korkut im Amt ist, hat der VfB vier Siege in sechs Spielen ohne eine Niederlage eingefahren. Die Abstiegsangst am Neckar ist verflogen – und gerade deshalb werden sie heute auch in Freiburg gewinnen, die Minimalisten mit dem Brustring. Der VfB kann wieder punkten, anders als unter dem gescheiterten Hannes Wolf auch in der Fremde, er muss das aber inzwischen gar nicht mehr zwingend.

Freiburg dagegen schon, lediglich fünf Punkte trennen die Breisgauer vom Relegationsrang. Vor dem Stuttgarter Trainerwechsel lag die Mannschaft von Trainer Christian Streich noch vier Punkte vor dem VfB – jetzt, trotz ebenfalls passabler Ergebnisse, vier Punkte hinter ihm.

Bei aller Sympathie für das Freiburger System, den größeren Etat, die höhere Qualität im Kader, das finanzkräftigere Umfeld hat der VfB. Sollten die Herren Gomez und Ginzcek am Freitagabend allerdings wie der Stürmer in dem Witz agieren, ist für die Freiburger vielleicht ein 0:0 drin. Mehr nicht, denn deren Offensive hat gerade einmal zwei Treffer mehr zustande gebracht als die der Schwaben. Daher zur Einnerung an alle Beteiligten, zitiert wird der ehemalige St.-Pauli-Trainer Helmut Schulte: „Ball rund muss in Tor eckig!“

