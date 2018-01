Eishockey Rückschlag für die Wild Wings: 0:4 beim Tabellenvorletzten Krefeld

Die Schwenninger verlieren in der Deutschen Eishockey Liga mit 0:4 beim Tabellenvorletzten Krefeld und zeigen eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison.

Die Kellerkinder der Deutschen Eishockey Liga (DEL) scheinen den Schwenninger Wild Wings so gar nicht zu liegen. Erst verloren sie zum Jahresende zu Hause mit 1:2 gegen Straubing, nun kassierten sie gestern beim Vorletzten Krefeld eine deftige 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)-Klatsche. Ein Rückschlag, nachdem die Schwenninger im Kampf um die Playoff-Plätze am Freitag noch mit 4:2 gegen Düsseldorf gewonnen hatten.

Es hätte das perfekte Wochenende für die Schwarzwälder werden können. Die Voraussetzungen waren nach dem Sieg gegen Düsseldorf jedenfalls gut. Zumal sich gestern rund 700 Wild-Wings-Fans mit einem Sonderzug auf den Weg nach Krefeld gemacht hatten. Die sorgten unter den 4199 Zuschauern auch für eine prima Stimmung, ihre Mannschaft aber brachte die Unterstützung nichts. Es war eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison.

Bereits in der 8. Minute brachte Marcel Müller die Gastgeber verdient in Führung. In der 35. Minute legte Daniel Pietta das 2:0 nach, ehe erneut Marcel Müller mit einem Doppelschlag (45./46.) endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Und die Wild Wings? Brachten im Angriff überhaupt nichts zustande und offenbarten auch in der Abwehr große Lücken. So war Torwart Marco Wölfl, der Dustin Strahlmeier vertrat, um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Am Schlussmann jedenfalls lag es nicht, dass die Wild Wings letztlich chancenlos waren. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nach der Klatsche nicht, bereits am Mittwochabend geht es weiter. Dann müssen die Schwenninger um 19.30 Uhr in Düsseldorf antreten. Hoffentlich mit besserer Leistung.