Formel 1 Roter Frust wegen einer Zündkerze

Sebastian Vettel erneut ohne Punkte in Formel 1. Das Ferrari-Ass hat damit kaum noch Chancen auf den WM-Titel

Um im Bild zu bleiben: es gibt nur noch ein Fünkchen Hoffnung für Sebastian Vettel, in dieser Formel-1-Saison seinen ersten Weltmeistertitel mit Ferrari einzufahren. Jenes Fünkchen, das einer der Zündkerzen im Ferrari schon am Start zum Großen Preis von Japan fehlte, den Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Daniel Ricciardo gewinnen konnte. Der Heppenheimer musste nach dem neuerlichen technischen Desaster sein Auto schon nach vier Runden abstellen. Der Silberpfeil lief dafür wie am Schnürchen, Hamilton hat vier Rennen vor Saisonende 59 Punkte Vorsprung und kann schon beim nächsten Rennen im texanischen Austin zum vierten Mal Weltmeister werden. Ein Titelrennen, dass über die Zuverlässigkeit entschieden wird.

Respektive die Unzuverlässigkeit. Vor drei Wochen, zum Start der Asientournee, betrug der Rückstand von Sebastian Vettel lediglich drei Punkte. Der Ferrari galt zur rechten Zeit als das schnellste Auto im Feld. Dann räumten sich die beiden Roten in Singapur gegenseitig ab, in Malaysia reichte es nach Motorenwechseln nur zur Schadensbegrenzung, jetzt die peinliche Panne von Suzuka. Die Verwarnung durch die Rennkommissare, dass er nicht in der ersten Reihe bei der japanischen Nationalhymne stand und lieber seinen fieberhaft am Motor arbeitenden Mechanikern zuschaute, kann Vettel am ehesten verkraften. Nicht aber den technischen K.o.

Tapfer stellt er sich vor seine Mannschaft, das Selbstwertgefühl zumindest hat nach der in Summe selbst verschenkten und verpatzten letzten Rennen nicht gelitten. Auch wenn er gerade mal 20 Kilometer weit kommt, hält er sich für den eigentlichen Sieger: „Wir haben versucht, das Problem noch zu lösen. Ich hätte mit dem Start, den ich hatte, schon an Lewis vorbeiziehen können.“ Die Realität aber musste dann selbst der unerschütterliche Optimist in ihm hinnehmen: „Aber so weit sind wir nicht gekommen, ich hatte keine Leistung mehr. Manchmal gehen Dinge halt auch kaputt, so ist das eben.“ Sein Ex-Teamchef Christian Horner, unter dem er viermal den Titel geholt hat, spricht von einem „vernichtenden Schlag.“ Die Formel-1-Gemeinde wird bei 100 noch zu vergebenden Punkten vermutlich um das beste Kopf-an-Kopf-Rennen seit Jahren gebracht, falls sie nicht doch noch ein rotes Wunder erleben sollte. Lewis Hamilton kann sich schon im nächsten Rennen krönen, wenn er gewinnt und Vettel nicht unter die ersten Fünf kommen sollte. Der Brite, der mit einem Silberpfeil in Normalform den Höhepunkt seines Rennfahrerlebens erreicht hat, sieht nach seinem achten Saisonsieg keinerlei Anlass, irgendetwas an seiner Herangehensweise zu ändern: „Ich sehe es nicht so, dass ich schon eine Hand am Pokal habe. Ich trete das Pedal weiter voll durch.“ Schon Vettels Ankündigung, aggressiv in den Start zu gehen, hatte er gekontert: „Aggressiver als ich kann er kaum sein...“

So wie er es am Ende des Rennens auch im Kampf um den Sieg und die Vorentscheidung in der WM gegen Max Verstappen tun musste. Die Vibrationen, die er am Silberpfeil spürte, waren am Ende doch gute. Und so kniete er nieder vor seinem Auto, streichelte den Kühler und ahmte auf dem Podium den Mobot nach, den Siegestanz des britischen Olympioniken Mo Farah, der Gast in der Mercedes-Box war. „Ich kann es kaum glauben“, sagte er noch eine halbe Stunde nach seinem 61. Grand-Prix-Sieg, und sparte auch nicht am Mitgefühl für den Gegner: „Ich hatte mich wieder auf ein gutes Rennen gegen Sebastian gefreut. Er hat unglaubliches Pech.“ Nicht ohne Grund richtete er seinen Dank diesmal insbesondere an die Mitarbeiter in der Mercedes-Rennfabrik. „Ferrari hat natürlich wirklich den Wurm drinnen. Seit Singapur war ja bei denen ein Rennen schlechter als das andere. Das ist schon schlimm“, befindet Silberpfeil-Kommandant Toto Wolff, „in der WM ist es für uns jetzt auf jeden Fall viel entspannter.“

Vom Noch-Titelverteidiger Nico Rosberg, der im Rahmen seiner Praktika diesmal als Kommentator für „Sky“ im Einsatz war, gab es Zuspruch für Vettel und Ferrari, nicht unbedingt für seinen Ex-Arbeitgeber: „Der Lewis hat einen Lauf. Ich hoffe, dass der Sebastian es noch irgendwie spannender machen kann, aber es wird sehr schwierig. So ein Ausfall ist sehr hart, sie haben so viel Energie reingesteckt, ein solcher Schock-Moment ist emotional schwierig zu verdauen.“ Noch 20 Minuten nach dem Aus behielt Sebastian Vettel seinen Helm auf. Von Aufgeben will er nichts wissen, er hat ja eh nix mehr zu verlieren: „Das ist Quark. Die Jungs sind alle voll dabei. Natürlich ist es bitter für uns alle. Aber wir sind viel besser als manche Leute denken. Es ist noch nicht vorbei, wir müssen uns jetzt ein bisschen erholen und dann in den nächsten paar Rennen alles herausholen.“