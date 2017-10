Jena Rostocker Fans bewerfen Jenaer Anhänger mit Fischen

Anhänger des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock haben im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena gegnerische Fans mit Fischen beworfen.

Anhänger des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock haben im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena gegnerische Fans mit Fischen beworfen. Unter dem Gesang „Wir haben Euch was mitgebracht: Fisch, Fisch, Fisch!“ flogen während der Partie am Samstag, die Jena 1:0 gewann, Fische in Richtung Fanblock der Jenaer. Die Geschosse landeten in der Pufferzone zwischen den Fanlagern.

Insgesamt blieb es bei der brisanten Partie nach Polizeiangaben aber relativ ruhig. Wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern wird der Deutsche Fußball-Bund aber genauso ermitteln wie wegen der Fisch-Würfe.