Fußball Ronaldo, Maradona, Okocha, Ibrahimovic oder Fischer - Wer hat das schönste Tor geschossen?

Cristiano Ronaldo verzückt die Fußballwelt mit einem Fallrückzieher. Der Portugiese ist mal wieder Madrids bester Mann beim 3:0 in Turin. Unsere Redaktion zeigt weitere sehr schöne Tore der Fußballgeschichte. Mit Abstimmung!

Trainer Zinedine Zidane fasste sich ungläubig an den Kopf, der spanische TV-Kommentator schrie sich die Kehle heiser und sogar die Turiner Fans spendeten Christiano Ronaldo Applaus. Beim 3:0-Erfolg von Titelverteidiger Real Madrid bei Juventus im Viertelfinal-Hinspiel sorgte der Weltfußballer in der 64. Minute für eine Sternstunde der Champions League. Mit einem Fallrückzieher traf er zum 2:0, nachdem er bereits den schnellen Führungstreffer (3.) der Gäste erzielt hatte. „Mamma mía!“, titelte die Madrider Sportzeitung „Marca“.

Auf dem Rasen bedankte sich Ronaldo bei den Italienern auf den Rängen sichtlich bewegt mit gefalteten Händen und hochgestrecktem Daumen. „Das war für mich ein unglaublicher Augenblick“, sagte er nach dem Spiel. „So etwas habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt, dass man mir auf des Gegners Platz zujubelt. Was die Juve-Fans gemacht haben ist unglaublich“, meinte der Portugiese. Auf Italienisch bedankte er sich dann noch mal: „Grazie!“

Ronaldo, der in der 72. Minute auch noch den entscheidenden Pass zum 3:0 durch Marcelo spielte, zeigt mit seinen 33 Jahren, dass das Karriereende kein Thema ist. Die spanische Zeitung „AS“ errechnete, dass Ronaldo beim 2:0 die Flanke von Dani Carvajal mit dem rechten Spann in einer Höhe von 2,23 Metern traf.

Okocha tanzt alle Karlsruher aus

Einmal nach links, wieder nach rechts, nach vorne, nach hinten – Jay-Jay Okacha tanzte durch den Strafraum, als würden gar keine Gegenspieler um ihn herumstehen. Und zur Krönung schoss der Nigerianer auch noch den Ball am chancenlosen Oliver Kahn vorbei ins Tor. Einfach genial, einfach unnachahmlich und noch viel filigraner als ein Fallrückzieher. Okocha gelang dieses Kunststück 1993 beim 3:1-Sieg seiner Frankfurter Eintracht gegen Karlsruhe.

Marco Scheinhof, Sport

Als Maradona den Engländern weglief

Ein Fallrückzieher ist eine Einzelaktion. Schön und gut, aber das Tor aller Tore war ein Alleingang. Der Alleingang der Fußballgeschichte. Diego Maradona gelang im WM-Halbfinale 1986 gegen England ein Treffer, bei dem sich spätere Generationen noch beim Nachspielen auf der Playstation die Knöchel brachen. Sechs Gegenspieler plus Torhüter Peter Shilton ließ der Argentinier wie Slalomstangen stehen, ehe er zum 2:0 einschob. Unfassbar!

Dirk Salzmann, Sport

Ein Tor wie ein Kunstwerk

Schweden gegen England, November 2012: Ein langer Ball landet in Englands Hälfte, die Abwehr des Torhüters jagt Zlatan Ibrahimovic direkt ins Tor. Per Fallrückzieher. Aus knapp 30 Metern. Ein Tor als Kunstwerk: Die Flugkurve des Balles, die Verzweiflung des Verteidigers, die Frage, wie das gehen soll. Traumtore lassen sich schwer vergleichen, doch Zlatan kann auch das: „Ronaldos Tor war ganz schön. Aber er soll es mal aus 40 Metern versuchen.“

Sascha Meißner, Online

Fischer kann es im Fallen

Wer in Deutschland Fallrückzieher sagt, der meint Klaus Fischer. 1977, beim 4:1 der deutschen Nationalelf gegen die Schweiz, gelang ihm das Tor des Jahrhunderts. Fünf Jahre später traf er ebenfalls mit einem Fallrückzieher zum 3:3 gegen Frankreich und sorgte fürs erste Elfmeterschießen einer WM, das Deutschland 5:4 gewann. Viermal traf Fischer – hinter Gerd Müller bester Torjäger der Geschichte – in seiner Karriere per Fallrückzieher.

Hermann Hummler, Sport