Ski nordisch Rießle läuft allen davon

Der Breitnauer Kombinierer gewinnt beim Weltcup in der Ramsau und holt sich zudem einen Tag zuvor Platz zwei. Das deutsche Team findet mehr und mehr zurück zu alter Stärke

Eric Frenzel zeigte seinen bekannten Sieges-Telemark, Fabian Rießle ließ sich vor Freude und Erschöpfung einfach in den Schnee fallen: Die deutschen Nordischen Kombinierer sind nach einem zähen Saisostart wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Winter-Wunderland Ramsau am Dachstein zeigten sie altbekannte Qualitäten und bezwangen damit die in den ersten Saisonwochen dominierenden Norweger. „Ich freu’ mich vor allem, dass wir wieder vor den Norwegern waren, obwohl sie bessere Ausgangspositionen hatten“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Am Samstag hatten Frenzel und Rießle mit taktischem Geschick Jan Schmid das Nachsehen gegeben, am Tag danach machte Rießle erneut alles richtig und schlug damit die nach dem Springen führenden Jörgen Graabak und Jarl Magnus Riiber.

Es ist augenscheinlich, dass die Weinbuch-Schützlinge die zweiwöchige Wettkampfpause genutzt haben, um besonders im Sprungbereich wieder konkurrenzfähig zu werden. Die Anfahrtgeschwindigkeit ist mittlerweile vergleichbar, sprungtechnisch gibt es Fortschritte. „Dennoch sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Da gibt es bis Olympia noch viel zu tun“, sagte Weinbuch. Läuferisch boten die DSV-Kombinierer in Ramsau der Konkurrenz eine Lehrstunde. Egal ob sie an der Spitze das Tempo machten wie Frenzel und Rießle am Samstag, allein große Lücken zuliefen wie Johannes Rydzek bei seinem fünften Platz am Sonntag oder wie Rießle zum Sieg spurteten – dagegen war kein Kraut gewachsen.

„Taktisch ist an beiden Tagen alles aufgegangen. Das ist für den weiteren Saisonverlauf wichtig, dass man merkt, man ist für alle Eventualitäten gerüstet“, betonte Weinbuch. Sorgen muss er sich jedenfalls nicht machen. Auch nicht um Eric Frenzel, der gestern wegen einer fiebrigen Erkältung nicht starten konnte. Dass der Olympiasieger wieder auf dem Weg zur alten Stärke ist, bewies er bei seinem 42. Einzel-Weltcup-Sieg. Ihn freute besonders, dass er den Endspurt gegen den in dieser Teildisziplin höher eingeschätzten Rießle gewinnen konnte. „Da war ich schon traurig“, sagte Rießle und ergänzte: „Um so größer war die Lust, am Sonntag ganz oben zu stehen.“ Der Schwarzwälder (SZ Breitnau) war vor allem froh darüber, bereits vor Weihnachten die Qualifikation für Olympia geschafft zu haben. (dpa)

„Es steht und fällt alles mit dem Sprung“

Fabian Rießle von der SZ Breitnau gewann nicht nur in der Ramsau, sondern machte auch die Qualifikation für Olympia klar. Nun kann der 26-Jährige in Ruhe Weihnachten feiern.

Herr Rießle, Platz zwei und eins in der Ramsau, zudem die Olympia-Qualifikation geschafft. Was ist Ihnen wichtiger?

Beides ist sehr wichtig. Es ist eine große Freude für mich, dass ich beides geschafft habe.

Am Samstag mussten Sie sich noch Eric Frenzel geschlagen geben, gestern entschieden Sie den Zielsprint für sich. Was lief da anders?

Zum einen muss ich sagen, dass wir diesmal sehr gute Ski hatten. Da war mir etwas bange gewesen, weil wir in den vergangenen Jahren bei Neuschnee immer mal Probleme hatten. Diesmal aber passte alles. Außerdem hatte ich mir vorgenommen, nicht zuviel Führungsarbeit zu leisten, sondern eher den Windschatten zu nutzen. Gerade bei Schneefall macht es sehr viel aus, ob man ganz vorne oder zum Beispiel auf Rang fünf läuft. Das hat mir am Ende beim Sprint geholfen, weil ich noch genügend Kraft und das Glück diesmal auf meiner Seite hatte.

Wie wichtig war für Sie jetzt dieses erfolgreiche Wochenende, nachdem es zu Saisonbeginn nicht so recht klappen wollte?

Sehr wichtig. Am Anfang in Ruka hatte ich noch große Schwierigkeiten, da hat es nicht so richtig funktioniert. Ich habe sogar die Qualifikation nicht geschafft. In Lillehammer wurde es in der Qualifikation besser, aber im Wettkampf konnte ich es dann auch noch nicht umsetzen. Bei mir steht und fällt einfach alles mit dem Sprung. Da habe ich noch Luft nach oben. Vor allem die Zeit nach Weihnachten versuche ich zu nutzen, um im Trainingslager viele gute Sprünge zu machen und mir die Sicherheit von der Schanze zu holen.

Jetzt können Sie aber erst einmal in Ruhe Weihnachten genießen.

Ja, Weihnachten werde ich bei meiner Familie in St. Märgen verbringen. Aber nur die Beine hochlegen, geht natürlich nicht. Ich werde die Loipen im Schwarzwald nutzen, um ein paar Trainingsrunden zu laufen.

Und dann geht es schon Richtung Olympia, wofür Sie nun nach geschaffter Qualifikation in Ruhe planen können.

Ich freue mich natürlich darüber, dass ich jetzt unsere interne Qualifikation geschafft habe. Druck hatte ich aber eigentlich keinen, weil ich wusste, dass ich es bei normaler Form auf jeden Fall schaffen sollte.