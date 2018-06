Leichtathletik Richard Ringers Traum von der EM-Medaille im eigenen Land

Der Unteruhldinger Läufer Richard Ringer freut sich auf die Europameisterschaft vom 7. bis 12. August in Berlin. Im Olympiastadion hat der 29-Jährige die Goldmedaille im Visier.

Der Wald zwischen Unteruhldingen und Nußdorf ist bei Urlaubern ebenso beliebt wie die Gegend um Überlingen, Mühlhofen, Salem oder die Wallfahrtskirche Birnau. Wer derzeit die Highlights des nördlichen Bodenseeufers erwandert, dem kann es durchaus passieren, dass er von einem hageren jungen Mann in höllischem Tempo überholt wird.

Diese Gegend ist nicht nur touristischer Hotspot, sondern auch das Revier von Richard Ringer, einem der besten deutschen Langstreckenläufer. Während seine Konkurrenten auf der ganzen Welt unterwegs sind, bereitet sich der gebürtige Überlinger am liebsten vor der eigenen Haustüre vor und lässt sich bei lockeren Dauerläufen von seiner Mutter Waltraud begleiten – auf dem E-Bike.

Baumann vom Bodensee

Baumann vom Bodensee wird Richard Ringer gerne genannt, dabei verbindet die beiden mehr als nur die Heimatverbundenheit und die gemeinsamen Laufstrecken. Ende Mai in London hatte der 29-Jährige aus Südbaden an Baumanns Bestmarke über 10.000 Meter gekratzt. Bei 27,36:52 Minuten blieb die Uhr beim Europacup für Ringer stehen.

Nur 15 Sekunden fehlten zur Zeit, die Baumann vor 21 Jahren gelaufen war, nur drei Deutsche sind über diese Distanz je schneller gerannt. Kaum war Ringer in England im Ziel angekommen, da hatte er schon eine Nachricht auf seinem Smartphone – von seiner Freundin Ina Pauer und eben Dieter Baumann, die gemeinsam bei der Karlsruher Laufnacht waren und Ringers Rennen im Liveticker verfolgt hatten.

Das Timing könnte nicht besser sein für den Betriebswirtschaftler, der seit 2013 eine 60-Prozent-Stelle als Controller bei MTU in Friedrichshafen hat. Just auf dem Zenit von Ringers sportlichem Schaffen findet im August in Berlin die Europameisterschaft statt.

Das Ziel ist klar: Edelmetall

Die EM im eigenen Land, dann auch noch in einem Jahr ohne konkurrierende Olympische Spiele, sie wird das Saisonhighlight für den Meersburger, der bis zu den Titelkämpfen von seinem Arbeitgeber freigestellt wurde, um sich gezielt vorbereiten zu können.

Das Ziel ist klar: Edelmetall. „Nach meiner Bronzemedaille über 5000 Meter 2016 und dem dritten Platz bei der Hallen-EM in Belgrad über 3000 Meter fehlt mir Gold noch“, sagt Richard Ringer bei einem Redaktionsbesuch selbstbewusst – trotz der großen Konkurrenz. „Ich habe gezeigt, dass ich mehr als ein Geheimfavorit bin. Immerhin führe ich die europäische Rangliste über 10 000 Meter an.“

Ob drei, fünf oder zehn Kilometer: Der große Blonde mit dem schnellen Endspurt ist ein vielseitiger Läufer. „Eigentlich wollte ich mich auf die 5000 konzentrieren“, gibt Ringer zu, doch nach dem Erfolg von London stehen nun auch die 10 000 Meter fix in seinem Kalender – zumal auf dieser Strecke die europäischen Gegner nicht so übermächtig schnell sind wie die Läufer bei Olympia oder Weltmeisterschaften.

Jede Menge Trubel für einen ruhigen Menschen

„Ich habe mich erst mal für beide Strecken nominieren lassen. Mal schauen, wie es mit dem Zeitplan klappt“, blickt der 1,82-Meter-Mann voraus, „das 10.000-Meter-Rennen ist in Berlin auch gleich am ersten Finaltag. Es wäre toll, wenn es da schon mit einer Medaille klappt.“

Auf die Titelkämpfe im großen Rund des Olympiastadions freut er sich besonders. „Ich bin dort schon dreimal beim Istaf gelaufen. Das ist einfach ein gigantisches Stadion. Wenn dann alle für die deutschen Athleten jubeln und hinter dir stehen. Das pusht enorm“, sagt Ringer, „die Atmosphäre wird schon sehr, sehr gut sein.“ Der Europacup in London, der mit lauten Trommlern und Bands in einem Park ausgetragen wurde, sei da genau die richtige Vorbereitung gewesen. „Da die Zuschauer sehr nah an der Strecke waren, durfte man sich nicht ablenken lassen und musste fokussiert sein. Ich habe mich selten so konzentrieren müssen“, erinnert sich der 29-Jährige.

Jede Menge Trubel für einen ruhigen Menschen wie Richard Ringer, der sehr geerdet ist. Fünf bis sechs Wettkämpfe will er vor der Europameisterschaft noch laufen. Und sollte es in Berlin tatsächlich mit einer Medaille klappen, dann weiß Ringer jetzt schon, wo er sich nach den ganzen Ehrungen erholen wird: bei Freunden und Familie, die seit dem viel zu frühen Tod seines Vaters vor fünf Jahren ein ganz wichtiger Fixpunkt in seinem Leben sind.

Er wird die ganzen Festlichkeiten genießen und nach Hause fahren nach Meersburg, an seinen See und zu den Weinreben, die er vom Fenster aus sieht. Hier tankt der schnelle Läufer die Ruhe, aus der er so viel Kraft schöpfen kann, genauso wie bei den Läufen am Nordufer des Überlinger Sees.

EM-Tickets zu gewinnen Wir verlosen zweimal zwei Karten für eine Abendsession bei der Leichtathletik-Europameisterschaft vom 7. bis 12. August in Berlin. Wer gewinnen möchte, muss uns bis Samstag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Berlin 2018“ an die Adresse gewinnspiel-sport@suedkurier.de schicken. Wir benötigen Vor- und Zunamen, Mail- und Postadresse, Wunschtag sowie die Antwort auf die Gewinnspielfrage, die Richard Ringer hier im Video stellt: