Skifliegen Richard Freitag kann es einfach

Der deutsche Skispringer holt Bronze im Einzel bei der Skiflug-WM. Sein Trainer Werner Schuster lobt die mentale Leistung

Ja, was ist denn das? Richard Freitag sitzt konzentriert oben im Turm der Skiflugschanze, als er die Nachricht erhält. Sprungende, Feierabend. Bronze. „Ja gut, dann nehme ich die Medaille halt“, ist seine erste Reaktion. Das abrupte Ende nach drei Durchgängen sorgt am späten Samstagnachmittag für seltsame Gefühle. Gerne hätte Freitag seinen großen Erfolg mit den Fans nach einem Sprung im Auslauf gefeiert. Aber gut, dann eben so. Bronze hinter Sieger Daniel Andre Tande und dem Polen Kamil Stoch ist eine großartige Leistung. Vor allem bei Freitags Vorgeschichte.

Rückblick: Im dritten Springen der Vierschanzentournee stürzt der derzeit beste deutsche Springer und verletzt sich an der Hüfte. Er muss pausieren, wird gehegt und gepflegt. Nur springen kann er nicht. Es ist eine schwierige Situation. Erst am Mittwoch vor der Skiflug-WM in Oberstdorf merkt er erstmals, dass es wirklich klappen kann mit seiner Teilnahme. Das Problem: Vor dem ersten Flug in Oberstdorf kann er nirgendwo mehr springen und testen. Nichts mehr probieren. Eine Situation, die vor allem Bundestrainer Werner Schuster beunruhigt. „Das ist totales Neuland für uns gewesen“, sagt er. Letztlich aber vertraut er seinem besten Springer. „Das war ganz wichtig, das braucht er“, sagt Schuster.

Der Bundestrainer hat zwei Tage in Oberstdorf erkrankt gefehlt. Am Samstag ist er zurück und erlebt gleich die Bronzemedaille. „Das ist für Richard und für uns eine tolle Geschichte“, sagt Schuster. Freitag, der Springer mit dem starken Kopf, behält die Nerven. Der erste Flug am Donnerstag geht gleich über 200 Meter. „Das war der Schlüssel“, sagt Schuster. Zumal der Sturz von Innsbruck wegen seiner Art recht einfach zu verarbeiten gewesen sei. Bei der Landung hatten sich Freitags Ski überkreuzt. Anfahrt, Absprung und Flugposition hatten dagegen gepasst, das Vertrauen ging nicht verloren. Darauf konnte er also auch in Oberstdorf bauen. Und die Landung wird auch von Flug zu Flug besser, wenngleich sie noch instabil ist. Hier merkt Freitag die Folgen der Hüftverletzung noch am stärksten. In Oberstdorf gelingen ihm Sprünge auf 228, 225 und 190,5 Meter, das ist bemerkenswert.

Schuster ist umringt von Journalisten. Seine Meinung ist gefragt, er bringt die Dinge gerne passgenau auf den Punkt. „Mental war das eine großartige Leistung, eine der besten, die ich als Trainer erlebt habe“, sagt er. Hut ab vor Freitag also. Seine Konkurrenten waren durch das Skifliegen am Kulm eine Woche zuvor schon auf die besondere Herausforderung eingestellt. Sie waren schon an die höhere Anfahrtsgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer statt 90 Stundenkilometer auf einer Großschanze gewöhnt. Sie hatten sich das Fluggefühlt geholt. Freitag dagegen war in Behandlung, arbeitete intensiv mit einem Physiotherapeuten zusammen. Psychologische Hilfe brauchte er nicht. Davon hält der 26-Jährige nichts.

In Oberstdorf hat er bewiesen, dass er mit seiner Einschätzung recht hat. „Die Medaille kann auch ein Türöffner sein“, sagt Schuster, „Richard hat sich selbst und auch uns viel Druck genommen und einen super Auftakt in diesen Medaillen-Winter gelegt“, sagt Schuster. Denn die Skiflug-WM ist die Einstimmung auf noch größere Aufgaben. Freitag ist nun auch für die Olympischen Spiele in wenigen Wochen der Hoffnungsträger im deutschen Team. Er kann am ehesten um die Medaillen mitkämpfen. Schuster ist aber auch überzeugt, dass Andreas Wellinger „ihn unterstützen kann“.

Freitag ist der Vorflieger. Der Springer mit den eigenen Ideen. Dem die Trainer vertrauen können, klingen seine Pläne auch noch so abwegig. Oberstdorf ist der beste Beweis. Direkt aus dem Krankenstand zu Bronze – Respekt.