Sport Rasputin und die Vorhersagen: Das Gegenstück zu Cristiano Ronaldo

Rasputins Leben wurde mehrfach verfilmt, besungen („Ra, Ra Rasputin, Lover of the Russian queen“), wurde in Opern bearbeitet und ist sogar Inhalt von Computerspielen. Doch was machte ihn wirklich aus? Teil fünf unserer Serie vor der Fußball-WM in Russland.