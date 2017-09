vor 18 Stunden Marco Scheinhof Exklusiv Fußball Ralph Hasenhüttl und der Visum-Automat von Istanbul

RB Leipzig bestreitet am Dienstag das erste Auswärtsspiel der Champions League in der Clubgeschichte gegen Besiktas Istanbul. Dabei gilt es unerwartete Hürden zu meistern, wie Marco Scheinhof in seiner Glosse beschreibt.