Olympia Probier's mal mit Gemütlichkeit: Die Wunderwaffe der deutschen Kombinierer

Marco Scheinhof wirft als SÜDKURIER-Redakteur vor Ort in Südkorea täglich auch einen Blick auf das Geschehen abseits des sportlichen Medaillenkampfes

Da sind die deutschen Kombinierer ja genau richtig. Fabian Rießle hat nach dem Dreifach-Triumph verraten, dass er und seine Teamkollegen Johannes Rydzek und Eric Frenzel richtige Kaffeeliebhaber seien. Dass sie da in Südkorea auf einen für sie fruchtbaren Boden stoßen, hätten sie wohl nicht erwartet. Gefühlt aber ist jedes dritte Lokal – egal ob auf dem Land oder in der Stadt – ein Café. Die Läden sind modern gestaltet, mit großen Fenstern und gemütlicher Inneneinrichtung. Der Südkoreaner liebt Kaffee – vor allem in der Region rund um die Großstadt Gangneung. Die ist neben Pyeongchang Co-Ausrichter der Olympischen Spiele und Veranstaltungsort für die Eiswettkämpfe. Und hat sogar ein eigenes Kaffeefestival, das jährlich im Oktober stattfindet. In der Stadt gibt es eine Straße, in der 30 Cafés nebeneinander sind. Koffeinherz, was willst du mehr?

Kaffeetrinken zum Entspannen, vielleicht ist das auch eines der Erfolgsgeheimnisse der überragenden Kombinierer. Einfach mal entspannt bei einem Latte macchiato zusammensitzen und über Gott und die Welt plaudern. Und, wenn alle Themen abgearbeitet sind, auch über die Arbeit. Über das Teamverständnis in der Loipe, das in Pyeongchang grandios war. Drei Individualsportler, die so selbstlos zusammenarbeiten, erlebt man selten. Genau dieser Teamgeist ist heute noch einmal gefordert, wenn der Teamwettkampf ansteht. Nach dem Ergebnis vom Dienstag gibt es kein Drumherumreden: Deutschland ist der große Favorit. Leugnen zwecklos. Tut auch keiner. Gold ist das Ziel. Gelingt das, wird es wohl etwas anderes geben als Kaffee. Der Sekt im Deutschen Haus soll auch ganz schmackhaft sein.