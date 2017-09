Reitsport Premieren-Jubel in Donaueschingen

Hans-Dieter Dreher gewinnt zum ersten Mal den Großen Preis beim CHI. Nachwuchsass Laura Klaphake überzeugt mit dem zweiten Platz, während Lokalmatador Niklas Krieg vorzeitig aufgeben muss

Hans-Dieter Dreher hat sich viel Zeit gelassen. 45 Jahre musste er alt werden, um den Großen Preis von Donaueschingen zu gewinnen. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen“, sagt der Springreiter aus dem südbadischen Eimeldingen. Heimsieg also beim CHI nach 40,79 Sekunden in Stechen in Donaueschingen. Platz zwei holt sich Laura Klaphake (41,27) vor Julia Houtzager-Kayser (42,68).