Fußball Petersen geht voraus beim SC Freiburg

Freiburgs Torjäger macht beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 ein schlitzohriges 1:0 und bekommt danach ein großes Extralob von seinem Trainer Christian Streich.

Er ist der Rekordjoker der Bundesliga, 19 Mal hat Nils Petersen nach einer Einwechslung getroffen. Doch in diesem Herbst ist alles anders. Vincenzo Griof und Maximilian Philipp längst weg, Florian Niederlechner nach Knieoperation an Krücken, die Leihgaben von der englischen Insel, Ryan Kent und Bartozs Kapustka, nach wie vor mit Eingewöhnungsschwierigkeiten im Breisgau – da hat es sich erledigt mit der Jokerrolle, Petersen muss jetzt von Anfang an ran beim SC Freiburg. Muss Kilometer schrubben, sich gegen Verteidiger behaupten, die noch keine 60 oder 70 Minuten in den Beinen haben, er muss vorne lauern und hinten aushelfen. Und siehe da: Der Mann, der am Nikolaustag 29 Jahre alt wird, kann auch ein ganzes Spiel lang Gas geben. Christian Streich war beeindruckt. „Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, dass er so viele Läufe machen kann. Jetzt weiß er es, und ich weiß es auch“, schwärmte der Freiburger Trainer und hielt noch einen kleinen Monolog über „diesen ganz besonderen Menschen“. Klaglos habe Petersen akzeptiert, dass er bei Anpfiff meist auf der Bank saß, und dann mit hoher Motivation das Allerbeste daraus gemacht, wenn seine Zeit kam. „Und jetzt muss der Nils vorausgehen – und er tut es, und er kann es auch“, lobte Streich und beendete sein Statement mit drei Worten: „Das ist herausragend.“

So ist es. Petersen schuftete wie ein Berserker, gewann fast jedes Kopfballduell, „machte viele Bälle fest“ (Streich), was heißen soll: Der Gegner kam nicht an die Kugel. Und der Mann mit der Rückennummer 18 war auch immer hellwach, was sich sechs Minuten nach der Halbzeit auszahlte. Da passte der Mainzer Torhüter Robin Zentner auf seinen Kollegen Danny Latza, und als der wieder zurückspielen wollte, spritzte Petersen dazwischen, umkurvte Zentner und schob den Ball zum 1:0 ins leere Tor. In der 90. Minute machte der eingewechselte Florian Kath nach Ball- eroberung des überragenden Nicolas Höfler und einem tollen Pass von Christian Günter mit dem 2:0 alles klar. Der Anschlusstreffer von Emil Berggreen (90+2) war reine Ergebniskosmetik. „Das war eine Pflichtaufgabe und wir haben sie erfüllt“, sagte Vorausmarschierer Petersen. Am Freitagabend (20.30 Uhr) folgt nun die nächste Prüfung derselben Kategorie, wenn es zu Hause gegen den Hamburger SV geht.

Nach mäßigen ersten 45 Minuten des Sportclubs war der Sieg nach dem 1:0 nur einmal in Gefahr. In der 74. Minute blieb Terrazzino nach einem Zusammenprall mit Stefan Bell liegen und die Freiburger Verwirrung nutzte Jean-Philippe Gbamin zu einem 55-Meter-Schuss über den weit vor seinem Tor stehenden SC-Torwart Alexander Schwolow. Der Ball prallte gegen die Latte und Kenan Kodro hätte den Abpraller zum 1:1 verwandeln müssen, doch er köpfte die Kugel tatsächlich Schwolow in die Arme. Nicolas Höfler: „Das war natürlich Glück für uns, aber das hatten wir auch mal verdient.“

