vor 6 Stunden dpa Salzburg Peinlicher Europacup-K.o. für BVB – 0:0 in Salzburg reicht nicht

Wiedergutmachung wollten die Dortmunder betreiben, doch der Auftritt in Salzburg reiht sich in die peinlichen Europacup-Vorstellungen in dieser Saison ein. Einzig Bürki verhindert eine weitere Niederlage gegen klar überlegene Salzburger. Stögers Aktien sind damit gesunken