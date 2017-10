Formel 1 Pascal Wehrleins Kampf um die Zukunft: Kann der Worndorfer in der Formel 1 bleiben?

Pascal Wehrleins Kampf um die Zukunft: Kann der Worndorfer in der Formel 1 bleiben?

Pascal Wehrlein droht das Ende seiner Formel-1-Karriere. Der Vertrag des 23-Jährigen beim Sauber-Team läuft aus, Mercedes stellt angeblich die weitere Förderung des Talents infrage

Nach zwei Jahren könnte das Kapitel Formel 1 für Pascal Wehrlein in wenigen Tagen beendet sein. Der Vertrag des 23-Jährigen aus Worndorf im Kreis Tuttlingen beim Sauber-Team läuft zum Saisonende aus, eine weitere Zusammenarbeit mit den Schweizern gilt als unwahrscheinlich. Viele Optionen verbleiben damit nicht. Zumal auch die weitere Unterstützung durch Mercedes nicht gesichert scheint.

Ein Zitat von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff lässt zumindest vermuten, dass die Stuttgarter ihre Bemühungen für den in Sigmaringen geborenen Wehrlein einstellen könnten. „Es kommt der Punkt, an dem ein Fahrer auf eigenen Beinen stehen muss“, wird Wolff in einem Interview zitiert.

In der Vergangenheit hatte Mercedes sein Talent zunächst bei Manor und dieses Jahr bei Sauber untergebracht. Dort sollte Wehrlein Erfahrungen sammeln, um dann eines Tages bei Mercedes selbst ein Cockpit zu übernehmen. Von einem Platz beim Spitzenteam der Szene ist Wehrlein allerdings weiter entfernt wie Sebastian Vettel von einem weiteren WM-Titel.

Offiziell bleibt Wehrlein gelassen

Als Nico Rosberg vor einem Jahr überraschend seine Karriere beendete, setzten die Stuttgarter lieber auf den Finnen Valtteri Bottas, dessen Erfahrung offensichtlich mehr geschätzt wird als Wehrleins Talent. Zwar versuchte Wolff in den vergangenen Wochen, Wehrlein für 2018 bei einem anderen Team erneut zu parken, bislang blieben alle Gespräche aber erfolglos – und könnten nun von Mercedes ganz eingestellt werden.

Wehrlein selbst blieb bislang – zumindest offiziell – gelassen: „Mein Fokus liegt auf dem Fahren. Jedes Wochenende ist eine weitere Möglichkeit, um etwas zu zeigen.“ Vergangenen Sonntag beim Grand Prix der USA misslang das Vorhaben, Wehrlein schied bereits nach wenigen Runden aus. Viel Zeit für Werbung in eigener Sache bleibt bei drei noch ausstehenden Rennen allerdings nicht.

Zur Person

Pascal Wehrlein ist 23 Jahre alt und stammt aus Worndorf im Kreis Tuttlingen. Er fährt seine zweite Saison in der Formel 1. 2016 war er bei Manor unter Vertrag, das kaum konkurrenzfähig war. Gleiches gilt in diesem Jahr für das Schweizer Team Sauber. Lediglich fünf Punkte holten die Schweizer vor den letzten drei Saisonrennen – allesamt übrigens durch Pascal Wehrlein. Der bislang größte Erfolg des 23-Jährigen war der Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) 2015, woraufhin der Wechsel in die Formel 1 folgte. (sk)

Die Optionen für Pascal Wehrlein