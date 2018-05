Mercedes zeigt auf dem Hockenheimring eine starke Vorstellung. Gary Paffett gewinnt vor seinem Teamkollegen Lucas Auer. Der Worndorfer Wehrlein wird Fünfter, während Audi ein Debakel erlebt

Nichts darf die Konzentration stören. Auch kein Fotograf. Der lehnt sich auf das Auto von Pascal Wehrlein, um ein Foto vom Rückkehrer zu machen. Wehrlein dreht sich weg, die Augen von einer Sonnenbrille geschützt. Wehrlein ist zurück im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM), am Samstag fand das erste Saisonrennen auf dem Hockenheimring statt. Die Vorbereitung ist wie immer. So wie sie Wehrlein kennt. 2015 hatte der Worndorfer den DTM-Titel gewonnen, ehe er für zwei Jahre in die Formel 1 wechselte. Vor dem Rennstart schieben sich die Fans an den Autos vorbei. Zuschauer, Fotografen, Teammitglieder – sie alle laufen über die Start-Ziel-Gerade. Ein letzter Blick ins Auto, in die Augen der Rennfahrer. Die müssen sich konzentrieren, nicht jedem gefällt das große Durcheinander.

Fünf Minuten vor Rennbeginn haben die Piloten endlich ihre Ruhe. Die Zuschauer sind weg, jetzt gilt die volle Aufmerksamkeit ihren Autos. Am besten gelingt das Gary Paffett, der das Rennen vor Lucas Auer und Timo Glock gewinnt. Pascal Wehrlein wird Fünfter, ist damit aber nur viertbester Mercedes-Fahrer. „Ich bin mit Platz fünf mehr als zufrieden, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in der DTM so schnell wieder zurechtfinden würde. Heute wäre sogar noch deutlich mehr drin gewesen. Wir haben ein paar Plätze beim Boxenstopp verloren“, sagt der Worndorfer. Audi erwischt es ganz schlimm. Mike Rockenfeller landet auf Platz 14, bester Ringefahrer ist Rene Rast als Neunter. Das ist enttäuschend für das Team aus Ingolstadt und Neckarsulm.

„Ich bin nicht wirklich überrascht“, sagt Rockenfeller. Durch die vielen Einheitsteile an den Autos hat Audi den aerodynamischen Vorteil der Vergangenheit verloren. Das zeigt sich schon in der Qualifikation. Rockenfeller versucht im Rennen alles, wechselt früh die Reifen, was allerdings zur Folge hat, dass zum Rennende hin die Reifen komplett versagen. So rutscht der Wahlschweizer, der in Landschlacht am Bodensee wohnt, immer weiter zurück. „Das ist schon ein harter Schlag“, sagt Rockenfeller.

Mercedes-Pilot Gary Paffett gewinnt dagegen erstmals seit 2013 wieder. „Das war eines unserer Ziele in dieser Saison, dass Gary ein Rennen gewinnt“, sagt Mercedes-DTM-Chef Ulrich Fritz, der betont, dass Mercedes mit diesem erfolgreichen Auftakt die perfekt Antwort auf die Unterstellungen gegeben habe, in der Abschiedssaison mit mehr mit letzter Kraft anzutreten. Auch Wehrlein habe bei der Rückkehr überzeugt. Nur sein Boxenstopp geht etwas schief, was viel Zeit und eine am Ende noch bessere Platzierung kostet.

