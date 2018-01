Worndorf Pascal Wehrlein verliert sein Cockpit in der Formel 1: So geht es jetzt für ihn weiter

Pascal Wehrlein verliert sein Cockpit in der Formel 1: So geht es jetzt für ihn weiter

Der Worndorfer Pascal Wehrlein fährt 2018 nicht in der Formel 1 mit. Der Rennstall Williams hat das letzte freie Cockpit bei Williams an Sergej Sirotkin vergeben. So geht es für den jungen Rennfahrer weiter

Ein Schock war die Nachricht nicht. Pascal Wehrlein musste damit rechnen. Gestern verkündete der Formel-1-Rennstall Williams, wer das letzte freie Cockpit für die anstehende Saison bekommt: Sergej Sorotkin. Der Russe hat einen großen Vorteil: Er bringt rund 15 Millionen Euro Sponsorengelder mit, die ihm dank des Unterstützers SMP Racing sicher sind, hinter dem Oligarch Boris Rotenberg steht. Sportlich hat sich Sirotkin bislang in der Formel 2 und als Testfahrer für Renault bewiesen. Eine ganz schlechte Wahl ist er also nicht. Zumal er neben Wehrlein auch den Polen Robert Kubica ausgestochen hat. Der Routinier, der nach einem schweren Unfall auf eine Rückkehr als Stammfahrer gehofft hatte, wird immerhin Testpilot bei Williams.

Und Wehrlein? Der war gestern nicht zu sprechen. Er ist zwar in Deutschland und bereitet sich auf die neue Motorsportsaison vor. Nur für welche Serie? "Er bleibt defintiv bei Mercedes und wir unterstützen ihn weiter", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Er ist fest davon überzeugt, dass Wehrlein zu den schnellsten Fahrern zähle und einen Platz in der Formel 1 verdient habe. Letztlich aber half dem 23-Jährigen aus Worndorf (Kreis Tuttlingen) diese Einschätzung nicht. Sein Cockpit bei Sauber hatte Wehrlein bereits zuvor an den Monegassen Charles Leclerc verloren.

Wie geht es weiter? Wehrlein wird sich mit seinen wichtigsten Bezugspersonen zusammensetzen. Mit seinem Vater Richard, Berater Dietmar Kohli und natürlich Vertretern von Mercedes. Dann werden die Optionen analysiert. Am wahrscheinlichsten ist eine Kombination aus Deutschem Tourenwagen-Masters (DTM), das er 2015 gewann, und Testfahrer des Mercedes-Formel-1-Teams. Da gibt es allerdings das Problem, dass beide Rennserien an zwei Wochenenden zur gleichen Zeit stattfinden. Am 24. Juni fährt die Formel 1 in Frankreich, die DTM am Norisring in Nürnberg. Und am 26. August startet die Königklasse in Belgien, während die Tourenwagenserie in Italien Station macht. Da müssten die Verantwortlichen einen Kompromiss finden. Zudem besteht wohl die Aussicht, dass der Worndorfer in der japanischen Super Formula an den Start geht. Dort hat sich bereits der ehemalige deutsche Rennfahrer Heinz-Harald Frentzen 1992 und 1993 wieder für eine Rückkehr in die Formel 1 empfohlen. Formel E, dort steigt Mercedes allerdings erst 2019 ein, oder die US-amerikanische Indycar-Serie sollen weitere Optionen sein.

Schon das Jahr 2017 hatte für Wehrlein mit dem Unfall beim Race of Champions in Miami schlecht begonnen. Wegen einer Rückenverletzung verpasste er die ersten Formel-1-Rennen für Sauber. 2018 nun beginnt mit dem Aus in der Königsklasse.