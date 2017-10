Sport Panzerfäuste nach Arabien, Hyundai-Übernahme: Brisante Deals vor der WM-Vergabe

Eine Bestandsaufnahme zum WM-Skandal zeigt: Es gibt zu wenig Antworten auf zu viele Fragen. Kurz vor der Vergabe wurden zudem brisante politische Deals abgewickelt.

Der Beckenbauer also. Mit dem Warner. Ist es nicht unglaublich, dass der Kaiser aus Salzburg mit dem Mini-Capone aus Trinidad & Tobago anno 2000 einen Deal ausgehandelt haben soll?



Nein, ist es nicht. In der geldgeschwängerten Welt des Fußballs ist nichts undenkbar und damit auch nicht, dass eine deutsche Lichtgestalt mit einem karibischen Dunkelmann geheime Absprachen trifft.



Der in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gefundene Vertragsentwurf soll zahlreiche Vorteile für Jack Warner (WM-Tickets, Freundschaftsspiele, Unterstützung für Trainer im Concacaf-Verband) enthalten haben. Leistungen des DFB für was?

Ist der eigentliche Deal geplatzt?

Genaueres entzieht sich bislang der Öffentlichkeit. Da das Schriftstück das Datum 2. Juli 2000 ziert und vier Tage später in der Fifa-Zentrale in Zürich der Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bestimmt wurde, liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es sich dabei um einen Bestechungsversuch gehandelt haben könnte.



Was auch anderes als seine Stimme hätte der schmiergelderfahrene Karibik-Funktionär den Deutschen anbieten können? Immerhin, so der Stand der Dinge, soll der Deal am Ende nicht zustande gekommen sein.



Die Abstimmung gewann Deutschland ohne Warners Stimme mit 12:11 im dritten und entscheidenden Wahlgang. Ehrlich oder doch mit Betrug – das ist allerdings die Frage.

Warner war und ist nicht glaubwürdig

Um der Wahrheit auf die Schliche zu kommen, könnten Aussagen der beiden Beteiligten hilfreich sein, vielleicht aber ja auch nicht. Der Beckenbauer wird sich nicht selbst ans Bein pinkeln und liefert deshalb kein öffentliches ja, aber, äääh.



Und dass der Warner erklärt hat, es habe keine Abmachung mit dem DFB gegeben, na ja, der Mann ist zwar lebenslang für jegliche Funktionen im Fußballsport gesperrt, aber eine Verfehlung zugegeben hat er noch nie.



In der Szene sieht man das eher so: Wer Warner auch nur ein Sterbenswörtchen glaubt, dem kann man auch das Märchen erzählen, in dem Rotkäppchen den Wolf frisst.Wie also bringt man in Zeiten der Stille Licht ins Dunkel? Wo ist die Logik?

Südafrika kämpfte gegen Deutschland

Dazu bedarf es eines Rückblicks auf die Wahl am 6. Juli 2000. Im zweiten Wahlgang kamen Südafrika und Deutschland auf je elf Stimmen, England auf deren zwei. Afrika (vier Vertreter), die amerikanischen Kontinente (sechs Vertreter, darunter Warner) und Fifa-Präsident Sepp Blatter hatten für eine WM am Kap votiert.



Sieben Europäer und alle vier Asiaten wollten das Fußballfest in Deutschland ausgetragen sehen. Der Schotte David H. Will und der Neuseeländer Charles J. Dempsey hatten für England gestimmt. Nachdem England ausgeschieden war, sollte Will seine Stimme Deutschland geben, Dempsey hatte die Order seines Verbandes, nunmehr Südafrika zu wählen.

Der Abweichler flog vor der Abstimmung nach Hause

Der Schotte hielt sich an seinen Auftrag, der Neuseeländer nicht. Dempsey verließ vor dem entscheidenden Wahlgang den Saal, das Fifa-Gebäude und wenig später auch das Grand Hotel Dolder in Zürich, um mit dem nächsten Flieger in die Heimat zu jetten.



Bis heute hält sich eine Version, wonach Dempsey mit zwei Koffern abgereist sei – einem großen für Kleidung und einem kleinen für was wohl?



Die Summe von 250.000 Dollar wabert seither herum, der damals 79-Jährige hat Vorteilsnahme stets zurückgewiesen und einen nicht auszuhaltenden Druck, dem er von europäischer Seite ausgesetzt gewesen sei, als Beweggrund für seinen vorzeitigen Abgang angeführt. Die Wahrheit, an der so viele gar nicht interessiert zu sein schienen, nahm Charles Dempsey mit ins Grab, er starb am 25. Juni 2008.

Wer hätte die notwendige 13. Stimme sein sollen?

Auf der Suche nach Logik ergeben sich zwangläufig Fragen. Warum hätten die Deutschen den allzeit unberechenbaren Warner bestechen sollen? Hätte er die notwendige 13. Stimme sein sollen, um – bei Dempseys Votum für Südafrika – ein 12:12 und damit Blatters Königsmacherposition zu verhindern?



Das klingt abenteuerlich – und ist genau deshalb denkbar. Warum ist dann aber der Vertragsentwurf mit dem karibischen Giermichel nicht umgesetzt worden, so jedenfalls ist der Stand der Dinge? Weil die Deutschen, agil auf allen Ebenen, doch Charles Dempsey an die Angel bekommen hatten?



Klingt ein wenig nach Harakiri – und ist genau deshalb denkbar.Fakt ist: Eine Zahlung an den betagten Neuseeländer ist in den durchforsteten Unterlagen (noch) nicht aufgetaucht. Und die dubiose, nach wie vor ungeklärte 6,7-Millionen-Euro-Zahlung an die Fifa-Finanzkommission (die das Geld nie bekommen haben will) fand ja erst 2002 statt.

Hat Theo Zwanziger mit seinen Vorwürfen doch Recht?

Bleiben da zwei weitere, zwei generelle Fragen: Wieso sollten die Deutschen eigentlich die Saubermänner sein, die eine WM ohne besondere Anstrengungen hinter den Kulissen bekommen? Was, wenn der Querulant Theo Zwanziger doch Recht hat mit seiner Behauptung, WM-Botschafter Günter Netzer habe ihm beim abendlichen Dinner von der Bestechung der vier Asiaten erzählt?



In Erinnerung kommt da schlagartig das ZDF-Interview mit Guido Tognoni ganz am Anfang der Affäre. Der langjährige Fifa-Mediendirektor erklärte sinngemäß, bei lukrativen WM-Vergaben sei immer Korruption im Spiel gewesen. „Die Deutschen wollten diese WM“, sagte Tognoni, „sie hatten keine Chance.“

Deutscher Medienmogul mit großem Interesse an WM in Deutschland

Schlimm genug. Und tatsächlich gibt es da noch einige Aktivitäten, die sich gar wundersam kurz vor der WM-Vergabe ereigneten. Der Medienmogul Leo Kirch (gestorben am 14. Juli 2011) besaß die TV-Rechte für die WM 2006 und hatte ein vitales Interesse daran, dass die Veranstaltung in Deutschland stattfindet.



Er durfte etwa doppelt so hohe Erlöse erwarten als bei einer WM am Kap. Kurz vor der Wahl erhielt ein gewisser Elias Zaccour einen mit einer Million Dollar dotierten Beratervertrag. Der Libanese galt damals als eine weitgehend im Verborgenen aktive graue Eminenz des Weltfußballs mit besten Kontakten zu den Verbandsbossen in Südamerika und im arabischen Raum.



Sein Einsatz könnte zumindest hilfreich gewesen sein, die Stimme des katarischen Fifa-Exekutivmitglieds Bin Hammam zu sichern. Wobei, Vorsicht, dessen Name auch schon im Zusammenhang mit der ominösen 6,7-Millionen-Euro-Zahlung des DFB gefallen ist.

Panzerfäuste an Saudi-Arabien, Hyundai-Übernahme durch Daimler

Interessant ist auch, dass der Bundessicherheitsrat kurz vor der WM-Wahl eine Lieferung von 1200 Panzerfäusten an Saudi-Arabien genehmigte – in der Fifa-Exekutive saß mit Abdullah al-Dabal ein Mann aus dem Wüstenstaat.



Und dann gab es noch den zeitlich passgenauen, 428 Millionen Dollar schweren Einstieg (Meldung vom 26. Juni 2000) von DaimlerChrysler beim südkoreanischen Autobauer Hyundai – einer der Söhne des Hyundai-Gründers stimmte über den WM-Ausrichter mit ab.Jo is dös denn Zufall, nichts als Zufall?



Aus jenen Tagen datiert ein flapsiger Satz Franz Beckenbauers. Auf Vorwürfe, die deutsche Seite habe Männer der Fifa-Exekutive auch mit TV-Rechten an Auftritten des FC Bayern (der kickte 2001 tatsächlich in Tunesien, Thailand und Malta; die Spiele wurden von der Agentur CWL mit Direktor Günter Netzer erworben und dem Vernehmen nach mit jeweils 250 000 Dollar bezahlt) ködern wollen, sagte die Lichtgestalt leicht ärgerlich: „Wer meint, dass man mit Freundschaftsspielen eine WM bekommt, der hat keine Ahnung.“



Womöglich trifft's das auf den Punkt. Selbstverständlich ist nichts bewiesen, aber wenn es doch auch die Logik geht, scheint diese These am wahrscheinlichsten: Deutschland hat im Kampf um den Zuschlag für die WM 2006 Südafrika mit 12:11 niederbestochen – so viel Wortschöpfung muss sein.