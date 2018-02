Konstanz Olympisch mampfen und genießen, feiern und trainieren

Im Deutschen Haus in Pyeongchang treffen sich Sportler, Promis und Journalisten. Es ist urbayerisch gemütlich, hat aber auch andere Vorzüge

Urbayerisch geht es hier zu. Mit Holzmöbeln, vertäfelten Wänden und Weißwürsten den ganzen Tag über. Wer einen gemütlichen Abend verbringen will, geht am besten ins Deutsche Haus. Wenn er denn eine Einlassbewilligung bekommt, die ist begehrt. 350 Gäste können hier essen und feiern. An vielen Abenden ist es richtig voll. Das Deutsche Haus ist Treffpunkt für die Sportler, Funktionäre, Sponsoren und Presse. Tagsüber finden hier die Pressekonferenzen statt, am Abend die Jubelfeiern. Ab 16 Uhr hat das Haus in den Bergen rund um Pyeongchang geöffnet, es ist in einem noblen Golfclub untergebracht. Und die Gästeliste ist oftmals sehr erlesen. Die Turnikonen Eberhard Gienger und Fabian Hambüchen sind regelmäßig zu sehen, Innenminister Thomas de Maizière, die Fernsehteams von ARD/ZDF und Eurosport sowie natürlich die Sportler. Sie werden auf der Bühne gefeiert, Sekt wird verspritzt. Früher sei das anders gewesen, sagt Martin Schmitt, der ehemalige Skispringer aus dem Schwarzwald. Da sei man noch gemütlich zusammengesessen, fertig. Heute aber muss es die große Sause sein. Bei guten Getränken und leckerem Essen. Fisch gibt es, jeden Tag einen anderen Burger und edles Rindfleisch. Hier lässt es sich aushalten. Tagsüber spielt eine Zwei-Mann-Kapelle feinste Volksmusik. Es geht einfach gemütlich und urbayerisch zu. Noch vor vier Jahren in Sotschi war das Deutsche Haus wesentlich ungemütlicher. Es war beengt und kein wirklich gern genutzter Treffpunkt. Zudem schlossen die Türen so früh, dass manch Medaillengewinner zum Feiern ausweichen mussten. Die Skispringer zum Beispiel zu den Österreichern. Diesmal ist es so, dass andere Nationen zu den Deutschen kommen. Zuletzt Norwegens Skispringer in feinem Anzug und Krawatte nach dem Erfolg im Teamwettkampf. Auch den deutschen Sportlern gefällt das Haus, vor allem weil es im Keller einen Fitnessraum gibt, den sie gerne nutzen. So war zum Beispiel der Konstanzer Snowboarder Paul Berg einen Tag vor seinem Wettkampf dort zum Trainieren. Hier ist einfach weniger los als in den Fitnessräumen im Olympischen Dorf. Und gut essen lässt sich im Anschluss auch.