Pyeongchang Olympia: Langlauf-Duo Fessel/Ringwald erreicht Finale im Teamsprint

Mit einiger Mühe hat das deutsche Langlauf-Duo Nicole Fessel und Sandra Ringwald bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das Finale im Teamsprint erreicht.

Die beiden DSV-Frauen belegten im Halbfinale am Mittwoch Platz zehn und erreichten damit gerade noch so den Endlauf mit den besten zehn Mannschaften. Fessel/Ringwald verhinderten damit nur knapp eine herbe Enttäuschung.

Souverän das Ticket für das Finale löste Norwegen mit Langlauf-Star Marit Björgen. Gemeinsam mit Maiken Caspersen Falla gewann die 37-Jährige ihren Vorlauf und darf im Finale (11.00 Uhr/MEZ) auf ihre achte Goldmedaille hoffen. Damit würde Björgen Landsmann Ole Einar Björndalen als erfolgreichsten Sportler bei Winterspielen ablösen.



Auch Langläufer Eisenlauer und Bing souverän ins Teamsprint-Finale



Die deutschen Langläufer Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang souverän das Finale im Teamsprint erreicht. Das Duo lief in seinem Halbfinale am Mittwoch auf Rang drei und qualifizierte sich damit über die Zeitregel für das Finale (11.30 Uhr/MEZ).

In den beiden Vorläufen mussten sich Eisenlauer und Bing nur den Olympischen Athleten aus Russland sowie Schweden geschlagen geben. Als Favorit für das Finale gilt dennoch Norwegen mit Langlauf-Star Johannes Kläbo, der an der Seite von Martin Johnsrud Sundby sein drittes Gold bei den Spielen in Südkorea perfekt machen könnte.