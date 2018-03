vor 8 Stunden dpa/sk Exklusiv Motorsport Nur ein deutsches Formel-1-Duo: Das gab es zuletzt 1996

Zum ersten Mal seit 22 Jahren werden nur zwei deutsche Piloten am kommenden Wochenende in die neue Formel-1-Saison starten. Lediglich Sebastian Vettel im Ferrari und Nico Hülkenberg im Renault vertreten 2018 die deutschen Farben als Stammfahrer. Diese deutschen Fahrer sind seit 1996 in der Formel 1 gestartet