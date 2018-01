Skispringen Notfalls geht es bei den Skispringern auch ohne Trainer

Am Sonntag geht es in der Team-Entscheidung um Gold. Norwegen ist der große Favorit, Deutschland hofft auf eine Medaille

Schon am Donnerstag hatte Werner Schuster seine Springer alleine gelassen. Der Bundestrainer fehlte erkrankt. Mehrere Tage hatte er zuvor im Bett verbracht, ein Virus hat ihn geschwächt. Gestern war Schuster immer noch nicht fit, er blieb erneut im Hotel. Seine Springer aber wissen ohnehin, was sie zu tun haben. "Gerade beim Aufwärmen ist es komisch, wenn er nicht da ist", sagt Markus Eisenbichler trotzdem. Sobald er aber oben auf der Schanze ist, sei es ihm allerdings egal, wer die Fahne schwenke, um den Sprung freizugeben. Und Schuster weiß sowieso, dass er sich auf seine Springer verlassen kann. "Mir ist vor den Großereignissen nicht bange. Unser Team funktioniert gut, wir wollen um die Medaillen mitspringen“, kündigt er an. Und Eisenbichler bestätigt: "Wir sind einfach ein gutes Team. Wir brauchen nichts künstlich neu erfinden für den Teamgeist."

Leicht wird es nicht für die deutsche Mannschaft. Die Konkurrenz ist groß. Die Norweger sind bärenstark, Österreich, Polen und Slowenien sind nicht zu unterschätzen. Die Norweger hatten sich vor ein paar Jahren schon mal im Weltcup vor dem Wettbewerb von der Flugschanze Gedanken gemacht, wie sie ihr Preisgeld für den Teamsieg untereinander aufteilen. So überlegen haben sie sich gefühlt. Selbstvertrauen pur, das das aktuelle Team diesmal auch haben könnte. Andreas Stjernen versichert, dass solche Gedanken bei ihm und seinen Kollegen keine Rolle spielen. Auch wenn seinem Teamkollegen Daniel Andre Tande gestern in der Qualifikation mit 238,5 Metern ein Schanzenrekord gelungen ist. Andererseits: Alles andere als ein norwegischer Sieg wäre eine Überraschung. (sma)